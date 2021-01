Trois personnages d’Attack on Titan

Avez-vous déjà imaginé ce qui se passerait si les personnages d’Attack on Titan entraient dans le monde de Dora l’exploratrice ou vice versa? Eh bien maintenant, vous pouvez le découvrir grâce au fan d’un adepte d’anime.

Un utilisateur de Reddit connu sous le nom de “pgtips03” a partagé un fan art des trois personnages principaux de ** Dora l’exploratrice “avec les regards des personnages de Shingeki no Kyojin et le résultat est aussi drôle que merveilleux. Regarde regarde!

Savoir plus: Attack on Titan: Que sont les Titans purs et les Changelings?

Le croisement entre Attack on Titan et Dora l’exploratrice

Dans ce fan art curieux et bizarre, nous pouvons voir des personnages comme Eren Jaeger, Mikasa Ackerman et la bête Titan comme s’il s’agissait de personnages de Dora l’exploratrice. Qu’en penses-tu?

Attaque sur Dora. Trouvé ceci dans r / blursedimages. Crédit à u / juicy_juckerberg de r / attackontitan

Avez-vous aimé ce fan art? Si tel est le cas, nous vous invitons à voir un croisement parfait entre l’anime Attack on Titan et Naruto qui vous laissera sans voix.

Autres objets Attack on Titan que vous aimerez