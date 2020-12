Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Indépendamment de ce qui se passe avec Cyberpunk 2077, son lancement malheureux restera dans l’histoire et pourrait même devenir l’un des repères de ce qu’il ne faut pas faire avec le développement et les débuts d’un jeu et encore moins d’un jeu tant attendu. Comme si ce qui s’était passé ne suffisait pas, de nouvelles informations pointent vers un détail controversé trouvé dans les cartes qui offrent le code numérique du RPG de CD Projekt.

Au milieu de la controverse entourant Cyberpunk 2077, un joueur est tombé sur un détail qui, ironiquement, exprime de manière adéquate ce qu’était la sortie du titre et qui est, comme le montre son compte Twitter, un tirage. des cartes avec le code de téléchargement du jeu pour Xbox One ont une erreur d’impression. Sur la base des preuves fournies par Ruby Innes, ce tirage ne montre pas le logo du CD Projekt ou du distributeur dans l’espace désigné et a plutôt l’icône de téléchargement d’image classique imprimée dessus.

bien. voici votre preuve. les voici pic.twitter.com/D7ubrwvjvL – ruby ​​innes (@rubyinnes) 18 décembre 2020

Ce détail a été ajouté au lancement désastreux de Cyberpunk 2077, qui explique tous les problèmes qui existaient à l’intérieur et à l’extérieur de CD Projekt, une entreprise qui semble avoir été submergée par le battage médiatique et les engagements commerciaux générés par un jeu aussi ambitieux. .

La polémique avec Cyberpunk 2077 ne s’arrête pas et CD Projekt a dû convenir avec PlayStation et Xbox d’une solution pour ceux qui cherchaient un remboursement pour l’acquisition d’une copie numérique. De même, la société a osé dire que, si nécessaire, elle remboursera avec son propre argent les achats qui ont été effectués sur l’édition physique au cas où les joueurs rencontreraient de nombreux obstacles avec les magasins qui leur ont vendu le jeu.

Enfin, et comme prévu, la terrible situation que traverse Cyberpunk 2077 a eu un effet sur le marché boursier et les actions de CD Projekt ont baissé, évaporant près de 2000 millions de dollars.

Restez informé, dans LEVEL UP.

La source