La semaine dernière, nous avons appris la campagne de communication lancée par Facebook, dans laquelle il critique le rModifications récentes des conditions que doivent remplir les entreprises souhaitant télécharger leurs applications sur l’App Store iOS. Certains changements qui, vous le savez, se limitent à la protection de la vie privée de ses utilisateurs. Et c’est après l’obligation d’inclure, dans les informations des applications, quelles données elles utilisent pour suivre l’utilisateur et quelles données sont collectées à partir de l’appareil et sont explicitement liées à l’utilisateur.

Comme je l’ai déjà mentionné à l’époque, personne ne serait surpris de savoir que l’application Facebook est un collecteur naturel d’informations sur les utilisateurs. Comme le grand méchant loup du Petit Chaperon Rouge, il a de grands yeux, un gros nez et de grandes oreilles pour vous voir, vous entendre et vous sentir mieux. Et je répète ce que j’ai dit à l’époque, je le comprends, c’est compréhensible et ce n’est ni bon ni mauvais en soi. Il y a d’autres aspects de Facebook qui me semblent choquants, mais celui-ci en particulier, qui est aussi ce qui soutient son modèle économique, me semble compréhensible.

Après l’arrivée d’iOS 14.3 et l’obligation d’en informer, Apple a annoncé une nouvelle mesure qui, encore une fois, n’a pas été appréciée dans les bureaux de Facebook, c’est-à-direles applications devront commencer à demander aux utilisateurs l’autorisation de collecter des données, et seulement s’ils donnent leur consentement, ces fonctions peuvent être activées. Un modèle opposé à l’habituel, dans lequel la collecte d’informations est activée par défaut, et l’utilisateur doit modifier la configuration de l’application pour qu’il arrête de le faire.

Et quelle a été la réaction de Facebook à cette mesure d’Apple pour assurer la confidentialité de ses utilisateurs? Eh bien, une réponse très en colère, dans laquelle déclare que les principaux perdants de cette mesure seront les petites entreprises qui font confiance au réseau social pour mener à bien leurs campagnes de communication et de publicité. Un argument que les organisations comme l’EFF trouvent ridicule, Et, pire encore, ils montrent que Facebook n’a aucun problème à recourir au cynisme et à l’hypocrisie pour défendre ses intérêts.

Aujourd’hui, nous savons, de BuzzFeedNews, que la crédibilité nulle des arguments de Facebook contre Apple ne se produit pas seulement de l’extérieur, il y aurait aussi des employés du réseau social qui, peu importe à quel point c’est leur employeur, tils ne sont pas non plus dupes de la défense insoutenable de leur modèle actuel par rapport au modèle plus restrictif proposé par ceux de Cupertino.

Selon la publication, des conversations ont eu lieu dans certains outils de communication interne de l’entreprise, et leur dénominateur commun demande où est la défense des petites entreprises dans cette campagne, comment ils seront affectés par la nouvelle mesure d’Apple et pourquoi Facebook utilise cet argument pour critiquer la mesure, au lieu de prendre des mesures pour que les utilisateurs acceptent le suivi par le réseau social.

En lisant, par exemple, un employé demande si la meilleure chose ne serait pas offrent des avantages aux utilisateurs qui activent les options de suivi, par exemple une sorte de réduction sur vos achats ou un système d’expédition de type Amazon Prime. «Ce n’est pas notre business model» est la réponse du réseau social au travailleur qui a évoqué cette possibilité.

Certains employés définissent la campagne Facebook comme cynique et hypocrite. Et cela est important car, en tant qu’employés, ils savent mieux que quiconque comment fonctionne le réseau social. En d’autres termes, s’il y avait vraiment des arguments derrière les raisons pour lesquelles Facebook a attaqué Apple, il serait logique au monde que ces employés les connaissent et, par conséquent, les défendent.