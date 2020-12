La technologie WI-Fi est devenue un élément essentiel de notre société, une réalité qui n’admet pas de discussion, et qui est profondément liée à l’énorme évolution qu’a connue le secteur des appareils mobiles.

Oui, de nombreuses personnes gardent toujours le PC comme ordinateur principal pendant se connecter et naviguer sur Internet, et dans de nombreux cas, ils continuent à utiliser des connexions filaires, mais la montée en puissance des smartphones a propulsé la popularité du Wi-Fi à un niveau si élevé que, aujourd’hui, il reste le type de connexion Internet le plus utilisé au monde.

Sa popularité est incontestable, mais malgré elle, elle est toujours entouré de mythes qui se sont transformés en mensonges qui, encore aujourd’hui, ont un grand impact sur notre société. Nous savons à quel point cela peut être problématique, en particulier pour les utilisateurs moins expérimentés, et c’est pourquoi nous avons voulu donner forme à cet article, où nous allons dérouler cinq mensonges sur le Wi-Fi, qui seront accompagnés de cinq vérités.

1-Wi-Fi n’offre pas de bonnes performances

Beaucoup de gens croient encore que le Wi-Fi convient à la navigation Internet de base, et rien d’autre. Ils pensent que leurs performances ne sont pas assez bonnes pour gérer des tâches plus compliquées, et qu’elles sont encore beaucoup plus lentes que les connexions filaires.

Il fut un temps où c’était vrai, mais cela n’a plus aucun sens. L’arrivée du standard Wi-Fi 5 a accéléré la vitesse des connexions sans fil au-dessus de la barrière de 1 Gbps, et dès maintenant, nous pouvons profiter d’une expérience parfaite de lecture de contenu 4K en streaming avec une connexion Wi-Fi.

Il est vrai que les connexions Wi-Fi sont affectées par la distance, ainsi que par les interférences et les obstacles qu’elles rencontrent autour d’elles, mais la vérité est que dans des conditions normales, ils peuvent offrir des performances fantastiques.

2.-Le Wi-Fi est une technologie très limitée

Un autre mensonge, en fait le contraire se produit. Le Wi-Fi a vécu une énorme évolution depuis sa conception en 1997. Sa vitesse de transfert a augmenté de façon exponentielle et a fait tomber des barrières que, à l’époque, nous n’aurions pas pu imaginer.

Mais ce n’est pas tout, la norme a également évolué pour devenir plus sûr, plus efficace et plus performant dans des environnements avec différents types d’appareils.

Étant une technologie qui utilise les ondes radio, il est évident qu’elle a des limites dans des questions importantes, telles que la portée, mais la vérité est que cela ne suffit pas pour la considérer comme une technologie limitée, car il est sûr, rapide et peut fonctionner avec de nombreux appareils simultanément sans problème.

3.-Le Wi-Fi est nocif et peut affecter la santé

Il y a encore des gens qui croient à cette histoire, et la vérité est qu’elle est très triste. Comme nous l’avions prévu, le Wi-Fi existe depuis de nombreuses années et depuis toutes ces années aucune preuve réelle trouvée pour prouver que le Wi-Fi peut nuire à notre santé.

C’est vrai qu’ils existent études de fiabilité douteuse qui disent le contraire, mais ceux-ci ont perdu tout leur sens face à d’autres beaucoup plus fiables qui ont confirmé que le Wi-Fi est inoffensif pour les humains.

La vérité est que le Wi-Fi n’est pas mauvais pour votre santé. Etudes d’entités aussi importantes que la Comité consultatif scientifique sur les radiofréquences et la santé (CCARS) l’ont confirmé.

4.-Tous les obstacles affectent le Wi-Fi de la même manière

Nous avons beaucoup parlé de ce sujet, mais il continue de générer des doutes et des malentendus. Ce n’est pas vrai, en fait le contraire se produit, chaque type de matériel affecte le signal Wi-Fi différemment.

Par exemple, miroirs, grandes étendues d’eau et plaques de plâtre ce sont les éléments qui affectent le plus le signal, à tel point qu’ils peuvent le détruire presque instantanément.

Par contre, d’autres matériaux tels que CharpentePar exemple, ils ont un impact beaucoup plus faible, car ils laissent passer la majeure partie du signal.

5.-Le Wi-Fi n’est pas sécurisé

Sans aucun doute l’un des mensonges les plus répandus. Beaucoup de gens encore pense que rompre une connexion Wi-Fi est quelque chose de très simple mais la vérité est que le contraire se produit, tant que certaines conditions minimales sont remplies.

Cette technologie, étant une connexion sans fil qui peut être exposée publiquement, présente un plus grand risque qu’une connexion filaire, mais si nous utilisons mots de passe forts et nous masquons le nom du réseau (SSID) son niveau de sécurité sera si élevé qu’il nous sera pratiquement impossible de finir par subir une intrusion.

Quelque chose d’aussi simple qu’un mot de passe fort peut faire la différence entre un réseau sécurisé ou non sécurisé, Alors garde cela en tête.

Contenu proposé par AVM FRITZ!