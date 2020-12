Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / Couverture / Instagram / Discord

Mercado Libre est une entreprise présente dans la région depuis des années, avec d’assez bons résultats dans des pays comme le Brésil et l’Argentine, mais c’est cette année avec la pandémie COVID-19 que les ventes de l’entreprise ont atteint de nouveaux niveaux. Les ventes de commerce électronique au Chili sont menées par des magasins de détail tels que Falabella et le groupe Cencosud, mais le marché libre savait qu’il avait un avantage concurrentiel sur le commerce de détail et ils en ont profité, en quelques mois, l’entreprise a obtenu un succès exponentiel, un succès dans le Le Chili a enregistré les ventes les plus élevées de la région.

Le pays a connu la croissance la plus importante de la région en termes de ventes sur le marché libre, ce qui a enflammé les censeurs de Stelleo Passos Tolda, co-fondateur et président de la zone commerciale Mercado Libre, qui a vu un grand potentiel au Chili et est-ce que dans le pays 1 chilien sur 5 utilise sa plateforme. “La crise sanitaire a poussé de nombreuses personnes à acheter en ligne pour la première fois et l’expérience qu’ils ont vécue a été très positive. Cela a amené de nouveaux clients et consommateurs.” L’exécutif commente.

C’est pourquoi l’entreprise a déjà annoncé l’inauguration de son deuxième centre de distribution dans le pays, qui pourrait atteindre 100 000 mètres carrés, un entrepôt 10 fois plus grand que celui qu’ils ont actuellement à Pudahuel et l’équivalent de 15 terrains de football professionnels.

L’initiative envisage un investissement de plus de 75 millions de dollars et il est prévu que ses entrepôts puissent stocker entre 4 et 5 millions de produits. “Lorsque nous parlons d’une place de marché avec des centaines de milliers de vendeurs, les entrepôts se remplissent très rapidement. C’est pourquoi il est nécessaire d’augmenter la capacité des centres de distribution”, déclare Tolda, qui assure que selon les chiffres de l’entreprise, ils aideront davantage 5 mille PME pour commercialiser et transférer leurs produits.

