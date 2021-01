Mercedes-Benz a présenté l’EQA, le nouveau membre de sa famille d’appareils électriques qui entre dans le segment des SUV. L’électrique promet une autonomie plus qu’intéressante, et ce dans une fourchette de prix assez conservatrice par rapport à la concurrence.

La Mercedes EQA est SUV multisegment compact et est basé sur la plate-forme EQC SUV, qui à son tour est basée sur les modèles GLA. Il entrera en production cette année pour son lancement sur le marché européen à partir de février, pour une prix à partir de 47540,50 euros Allemagne. Un chiffre qui, avant impôts, est en dessous de la fourchette de la concurrence compte tenu des avantages.

Sur ce dernier, Mercedes-Benz pointe le 300 miles d’autonomie (486 km) conformément à la norme NEDC (European Driving Cycle). Comme les autres modèles du constructeur, la Mercedes EQA proposera plusieurs configurations différentes, parmi lesquelles des modèles à traction avant et à traction intégrale seront disponibles. Concernant la puissance, il sera possible d’obtenir un EQA avec puissances entre 140 et 200 kW, qui offrira respectivement 190 et 272 ch.

Le Mercedes EQA sera le SUV compact du constructeur allemand

Semblable à la Tesla, la Mercedes EQA comprend un contrôle climatique de pompe à chaleur utilisant le système de gestion de la température de la batterie. Cela permet de profiter de la chaleur générée par les batteries pour chauffer l’intérieur de la voiture.

Sur le plan technologique, ce modèle intégrera Electric Intelligence. C’est un système d’itinéraire intelligent avec lequel le conducteur pourra connaître à l’avance les arrêts nécessaires pour se recharger en voyageant. Intelligence électrique ajustez les arrêts en temps réel selon le style de conduite et l’itinéraire le plus rapide.

Ce système sera intégré aux deux écrans de 7 pouces qu’il comprend pour le tableau de bord et le divertissement. De plus, Mercedes-Benz propose un variante grand écran avec deux écrans de 10,25 pouces. Pour le moment, oui, il faudra oublier le gigantesque écran tactile de 56 pouces que la société a récemment présenté, qui se limitera à sa voiture électrique de luxe sous le nom d’EQS.

Le lancement de la Mercedes EQA est prévu le 4 février 2021, mais les marchés initiaux qui auront une disponibilité au-delà de l’Europe sont inconnus.

L’article Mercedes-Benz présente son nouveau SUV électrique promettant près de 500km d’autonomie a été publié dans Explica.co.