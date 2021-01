Mercedes Benz elle est déterminée à ce que sa nouvelle berline électrique de luxe ne passe pas inaperçue. Et le design futuriste du EQS il ira au-delà de ses limites extérieures. La marque allemande souhaitait faire passer l’intérieur du véhicule à un niveau supérieur avec un écran géant de cinq mètres qui s’étend du tableau de bord du conducteur au passager avant. La HyperscreenComme ils l’appellent, il abrite le nouveau système d’infodivertissement MBUX qui évite les boutons physiques au profit des commandes tactiles et des commandes vocales.

Les images de cette nouvelle fonctionnalité EQS sont assez frappantes. La vérité est qu’il ne s’agit pas d’un seul écran. Ce sont plusieurs petits panneaux encastrés les uns à côté des autres dans un morceau de verre incurvé qui couvre tout le dessous du tableau de bord du véhicule. Mercedes-Benz a déclaré que l’Hyperscreen a “zéro couche”. Autrement dit, nous n’aurons plus à naviguer dans différents sous-menus et boîtes de dialogue. Le système rendra certaines fonctions plus accessibles selon chaque situation.

Le système MBUX qui apportera le Hyperscreen vous permettra de configurer jusqu’à sept profils d’utilisateurs. Celles-ci serviront non seulement à personnaliser l’écran, mais aussi à établir d’autres types de préférences telles que la configuration des sièges, la radio préférée et la couleur de l’éclairage intérieur. Les profils peuvent également être chargés sur d’autres véhicules Mercdes-Benz.

Sur le plan technique, le nouvel écran sera accompagné d’un capteur empreintes digitales et microphones pour le système de reconnaissance vocale. Au cœur de l’hyperscreen se trouve un Processeur octa-core et 24 Go de RAM. De plus, une partie de l’écran peut être désactivée pour des raisons de sécurité. Par exemple, si le conducteur voyage non accompagné, le côté passager ne sera pas disponible.

Mercedes-Benz Hyperscreen arrivera fin 2021

Mercedes-Benz EQS

La tendance à intégrer des écrans de plus en plus grands dans les automobiles est à la hausse. Le nouveau Mercedes-Benz Hyperscreen n’arrivera qu’à la fin de 2021 avec le nouvel EQS. C’est une berline de luxe électrique haut de gamme qui attire l’attention par son design futuriste. Ses principaux rivaux seront la Tesla Model S, l’Audi e-tron GT et la Porsche Taycan.

L’article Mercedes-Benz présente un énorme écran de 56 pouces qui couvre l’ensemble du tableau de bord a été publié dans Hypertext.