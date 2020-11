Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / Couverture / Instagram / Discord

Quand tu joues depuis des années League of Legends et vous connaissez déjà beaucoup de skins et de thèmes par cœur, il vous est impossible de vous poser cette question: comment est-il possible qu’il y ait des champions comme Ezreal et Lux avec 10 millions de skins et qu’en même temps il y ait des personnages comme le pauvre Skarner qui ne reçoive pas de peau il y a 2000 jours?

Nous savons que la réponse à cette question est simple mais cruelle, le marketing évidemment Jeux anti-émeute Il continuera à sortir des skins des champions les plus populaires, car il est évident que plus de gens les achèteront, bien que malheureusement tous ceux qui n’ont pas de produits aussi populaires pourraient attendre des années pour un skin.

Il y a quelques mois, nous avons commenté la triste nouvelle qu’en effet Skarner a eu 2000 jours sans peau neuve, environ 5 ans. La dernière peau que le scorpion a vue était Skarner Gardien des Sables en 2015 et à partir de là, j’oublie juste.

C’est fini (pour l’instant) car les nouveaux skins de la ligne Cosmic avec de nouveaux skins sont disponibles sur le PBE pour Skarner, Hecarim, Nidalee, Anivia, Illaoi, Nami, Vladimir, Varus et Lissandra.

C’est à quoi ça ressemble Skarner et Cie. dans leurs tout nouveaux skins:

#PBE Preview Cosmic Edition! 🔮 Cosmic Skarner, Hecarim et Nidalee! ✨ pic.twitter.com/SwPj9nuQWc – League of Legends EU (@loleu) 10 novembre 2020

#PBE Preview Cosmic Edition! 🔮 Cosmic Anivia, Illaoi, Nami et Varus! ✨ Lissandra cosmique sombre! 🌟 pic.twitter.com/eia5DgJkL6 – League of Legends EU (@loleu) 10 novembre 2020

#PBE Preview Prestige Star Guardian Soraka! 🏆 pic.twitter.com/2cNvrWzu6f – League of Legends EU (@loleu) 10 novembre 2020

Nous vous rappelons que Tarreo.com Il y a aussi Instagram et Twitter comme @TarreoGamer Suivez-nous!

(La source)

Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / Couverture / Instagram / Discord