PlayStation vient d’annoncer une version entièrement repensée de son application pour Android et iPhone. À partir d’aujourd’hui, l’application est mise à jour globalement, étant compatible avec les versions 6 et supérieures dans le cas d’Android, 12.2 ou plus tard dans le cas d’iOS. La nouvelle application est dotée de nouvelles fonctions vocales, l’intégration native du PS Store et un tout nouveau design.

On va te dire tout ce qui change et comment télécharger l’application, car il est fortement recommandé de l’obtenir si nous avons une PlayStation, car elle peut compléter l’expérience utilisateur.

Ceci est la nouvelle application pour PS4 et PS5

Sony a profondément remanié son application PlayStation, avec un tout nouveau design. Maintenant, l’application de messages s’intègre directement dans l’application PlayStation, afin qu’il soit possible d’envoyer des messages de manière plus centralisée. Cela signifie que l’application de messages PlayStation indépendante disparaît, car elle est déjà intégrée à l’application principale.

L’application PlayStation comprend désormais le chat vocal, une application indépendante n’est donc pas nécessaire

Des améliorations arrivent également dans le chat vocal. Désormais, nous pouvons créer des discussions avec jusqu’à 15 amis à partir du mobile et créer différents groupes. Il existe également une intégration profonde avec le PS Store. Désormais, les téléchargements à distance sont intégrés nativement dans l’application, nous pouvons donc acheter et naviguer depuis l’application pour l’installer sur la PlayStation.

Dans le cas des utilisateurs de la future PS5, on peut démarrer les jeux à distance, gérer le stockage de la console et se connecter à la console depuis l’application. L’application mise à jour peut maintenant être téléchargée depuis l’App Store et Google Play, et dans le cas où nous l’avons installé, nous devons juste le mettre à jour.

