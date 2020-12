Comme c’est le cas avec de nombreuses applications, WhatsApp regorge de fonctions qui n’apparaissent pas au premier coup d’œil, qu’il faut savoir où les chercher. Parmi eux, l’application il y a quelques années qui vous permet de différencier chaque SMS que vous envoyez, de le personnaliser pour ainsi dire. Il y a ceux qui connaissent cette astuce et l’utilisent quotidiennement, mais si ce n’est pas votre cas, afin que vous puissiez changer le texte dans WhatsApp.

L’application vous offre deux options pour jusqu’à 4 formes de texte différentes: En temps réel pendant que vous écrivez votre propre message; ou juste avant de l’envoyer. Les deux méthodes sont tout aussi simples, une seule vous oblige à vous rappeler de placer deux signes de ponctuation, et l’autre d’appuyer plusieurs fois sur l’écran.

Changer le texte dans WhatsApp lors de la rédaction du message

Italique Pour saisir du texte en italique, placez un trait de soulignement avant et après le texte: _texte_

Gras Pour taper du texte en gras, placez un astérisque avant et après le texte: * texte *

Barré Pour écrire du texte barré, placez une coche avant et après le texte: ~ texte ~

Espacement fixe Pour écrire du texte à espacement fixe, placez trois guillemets avant et après le texte: “ `texte“`

Modifiez le texte dans WhatsApp avant d’envoyer le message

Android

Rédigez votre messageAvant d’envoyer envoyer, maintenez le texte et sélectionnez-le en entier Une barre contextuelle s’ouvrira avec des options telles que «copier», «coller», etc. Cliquez sur les trois points verticaux pour ouvrir un autre sous-menu avec plus d’options Les options pour changer le texte sont les quatre dernières de la liste: Gras, Italique, Barré ou Monospace.

Sur iPhone

Rédigez votre messageAvant d’envoyer envoyer, maintenez le texte et sélectionnez-le dans son ensemble Rechercher et cliquez sur l’option BIUSélectionnez comme vous le souhaitez Gras, italique ou barré.