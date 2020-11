Facebook intègre depuis une bonne partie de l’année son offre de messagerie, notamment celle de Messenger et d’Instagram, ce qui fait que les nouvelles qui parviennent à chacun atteignent tout le monde. La dernière de ces nouveautés sont des conversations temporaires, avec messages qui disparaissent dès leur lecture.

L’opération est quelque chose de différent des messages qui s’autodétruisent, et qui étaient déjà – et continuent d’être – disponibles sur Facebook Messenger, mais dans le cadre des conversations secrètes. Mode disparaître, activé dans n’importe quel chat en glissant vers le haut, et c’est un peu comme un mode incognito pour les conversations.

Un mode privé pour tout chat

Messenger -et Instagram prochainement- libèrent un mode de messagerie privé, temporaire ou éphémère, qui peut être activé dans n’importe quel chat au moyen d’un geste: mode Vanish ou des messages qui disparaissent.

Il est similaire à d’autres implémentations de messages qui s’autodétruisent, bien qu’à la différence qu’ils fonctionnent dans les chats Messenger normaux et que, du moins pour le moment, vous ne pouvez pas configurer le temps qu’ils mettent à disparaître: sont effacés dès qu’ils sont lus.

Ce mode est optionnel et n’est disponible que dans les chats avec des personnes que vous connaissez. Il est activé en faisant glisser vers le haut et, en plus de la suppression automatique des messages, informez l’autre personne lorsque vous prenez une capture d’écran avec un texte dans le même chat. Pour désactiver ce mode, vous devez balayer à nouveau vers le haut.

Comment utiliser #vanishmode. Que souhaitez-vous savoir. pic.twitter.com/goEn2Zq8xD – Messenger (@messenger) 12 novembre 2020

Facebook a annoncé que le mode de chat en voie de disparition commençait à être activé pour les utilisateurs aux États-Unis et “une poignée d’autres pays” sur Facebook Messenger, et que viendra plus tard sur instagram.

Plus d’informations | Facebook

