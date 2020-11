Parmi les grands défis du marketing digital, il y a la répartition du budget. En effet, la plupart des conversions sont générées sans l’aide de la publicité.

D’où l’importance de mesurer l’incrémentalité, qui nous aide à identifier les revenus générés par les efforts marketing, en plus de l’attribution qui permet d’attribuer le mérite des revenus à chaque canal ou support.

Bien qu’il semble que l’incrémentalité et l’attribution soient les mêmes, elles ne le sont pas. Voici l’explication de chacun.

Comme je l’ai déjà mentionné, de nombreuses conversions sont générées sans l’aide du marketing, d’où l’importance de mesurer l’incrémentalité.

La incrémentalité C’est l’identification du nombre de conversions qui auraient été générées, même si aucun budget n’a été investi.

Il existe 3 façons de mesurer l’incrémentalité:

Par silo du canal publicitaire

Il permet d’identifier les conversions générées sans aucun type de publicité payante et est utile pour optimiser la publicité sur un canal individuel. Des études sur la croissance des conversions telles que le taux de conversion de Facebook peuvent être réalisées, qui mesurent l’augmentation des conversions générées par les publicités.

Par plateforme

Aide à identifier la baisse des performances par plateforme, permettant des optimisations budgétaires. Il est utile dans les campagnes de marque Facebook et Instagram, où un chevauchement d’audiences pourrait être généré, ce qui à son tour entraînerait une diminution de l’incrémentalité.

Par canal

Il permet d’effectuer une analyse des performances de tous les canaux et plates-formes, et à partir de là d’identifier l’incrémentalité générée par ces médias et combien nous devrions y consacrer en fonction des performances qu’ils ont générées.

Bien que la publicité payante génère des conversions, nous ne pouvons pas lui en attribuer le plein crédit, car d’autres médias tels que la recherche organique, les e-mails et même la publicité OOH et la télévision ont également joué un rôle dans leur génération.

Et pour identifier comment chaque support, payant ou non, a contribué à chacune de ces conversions, nous pouvons utiliser l’attribution.

La attribution C’est la science de la distribution du crédit pour les conversions générées entre les canaux publicitaires, à la fois en ligne et hors ligne.

L’attribution du crédit pour la conversion par canal X ou Y, en ligne et hors ligne, est réalisée grâce à une analyse d’attribution, qui identifie toutes les interactions de l’ensemble du parcours utilisateur, telles que les impressions et les clics, ainsi que leur influence en conversion.

L’analyse d’attribution peut être effectuée à l’aide d’outils d’analyse Web tels que Google Analytics ou Adobe Analytics, qui permettent d’intégrer et d’analyser des données provenant de médias payants, propres et organiques, via un modèle d’attribution et en utilisant le Machine Learning.

Savoir combien nos conversions ont augmenté par incrémentalité et comment nos efforts publicitaires ont contribué via l’attribution nous aidera à répartir de manière plus optimale le budget marketing de notre marque.