Il est fort probable que ce soit la première fois que vous entendez parler de MetaOS ou, pour être plus précis, Microsoft MetaOS, car en tant que concept, il est déjà en développement depuis quelques années. Et bien que sous le radar de la plupart, au cours de ces années, il a gagné de plus en plus de popularité parmi les professionnels de l’informatique, qui voient dans ce modèle une solution parfaite pour les environnements de travail dans lesquels il est de plus en plus nécessaire d’utiliser plus d’éléments avec origines différentes et, dans de nombreux cas, avec une faible intégration entre eux.

Bien que ses deux dernières lettres, OS, indiquent qu’il s’agit d’un système d’exploitation, en réalité MetaOS n’est pas exactement cela, dans le sens où nous ne parlons pas d’un système d’exploitation en soi (même si c’est peut-être la ligne dans le que Microsoft a l’intention de faire progresser), mais une couche supplémentaire à celles existantes, plus proche d’une plateforme que d’un système d’exploitation. Une plate-forme conçue pour rassembler et interconnecter plusieurs éléments, propres et tiers, dans un environnement unifié.

Dans le cas spécifique de Microsoft, ce «mix» consiste en la combinaison de Systèmes d’apprentissage automatique Microsoft basés sur SharePoint, Microsoft 365, Azure et l’intelligence artificielle. Une combinaison qui, interconnectée, signifierait avoir tous les éléments de travail communs à de nombreuses personnes dans un seul environnement, avec tout le «câblage» qui interconnecte les composants fonctionnant sous MetaOS, de manière totalement transparente pour l’utilisateur.

Concernant l’intégration d’éléments tiers, MetaOS aurait une API qui permettrait à des tiers de connecter des applications et des services, en plus de renforcer le service de recherche unifiée de Microsoft. Il peut également se connecter à Fluid Framework, une technologie d’infrastructure collaborative qui permet aux utilisateurs de créer et d’intégrer des composants dans des applications et des documents qui resteront toujours à jour.

Un autre élément clé de la ligne suivie par Microsoft Taos, qui est le nom que votre implémentation MetaOS reçoit actuellement, c’est que ne dépend pas de la plateforme sur laquelle il est utilisé, que l’environnement et tous les processus sont similaires sur un ordinateur Windows, une tablette Android ou un iPhone avec iOS. Évidemment, cela montre bien que nous parlons de cloud, d’accès unifié, peut-être via une application spécifique ou le navigateur, mais dans lequel tous les éléments du système sont universellement accessibles depuis le cloud.

Il est évident que, pour l’instant, MetaOS est exclusivement destiné aux activités professionnelles, pas aux particuliers. Cependant, le cloud est également de plus en plus présent sur le marché de la consommation domestique, les applications Web deviennent de plus en plus pertinentes dans notre vie quotidienne et, depuis un certain temps maintenant, il est logique d’imaginer un avenir dans lequel N’installons pas de logiciel sur notre PC (je parle d’installations standard, comme celles que nous faisons aujourd’hui).

Et c’est dans cet avenir hypothétique que je me demande, et je vous demande, Serait-il judicieux de travailler sur une approche MetaOS pour les utilisateurs non professionnels? Il est évident que l’usage qu’un particulier fait du PC est beaucoup plus polyvalent que celui d’un travailleur dans un environnement professionnel. Cependant, pouvez-vous penser à une application pratique de MetaOS pour les particuliers? J’y pense depuis un moment et, d’un côté, cela ne me vient pas à l’esprit, mais d’un autre côté, je résiste à penser que cela n’existe pas vraiment. Que penses-tu?

