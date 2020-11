Le type de mot de passe que vous possédez ou l’appareil n’a pas vraiment d’importance, qu’il s’agisse d’un code à 10 chiffres, d’un texte brut, d’un mot de passe d’image, d’un code d’accès à un ordinateur, etc. En réalité, tout peut être piraté. Dans l’article d’aujourd’hui, nous verrons tout les méthodes utilisées par les pirates pour voler vos mots de passe.

Ensuite, nous allons voir toutes les méthodes utilisées par les pirates pour voler vos mots de passe. Bon nombre de ces méthodes peuvent sembler exagérées dans une certaine mesure. Cependant, une personne qui se consacre à cela, dispose de tous ces outils pour accéder aux comptes utilisateurs.

De toute évidence, cet article est simplement informatif. Pour que vous essayiez de prendre soin de votre vie privée et de votre sécurité. C’est quelque chose que nous devons clarifier avant de continuer.

Pirater des mots de passe avec l’imagerie thermique

Croyez-le ou non, c’est tout à fait possible. Une étude a été menée dans le Université de Stuttgart et Université Ludwig Maximilian de Munich où un groupe de personnes a saisi leur mot de passe et enregistré leur appareil mobile.

Merci à l’aide de les images finissent par être compactes, dans 90% des cas le mot de passe à 4 chiffres a été piraté qui a été utilisé sur les écrans mobiles. Combien de temps a-t-il fallu pour déchiffrer le mot de passe? Moins d’une demi-minute après que le propriétaire de l’appareil a entré le code.

Si vous avez un hacker à la barre, il peut cacher ces types d’appareils n’importe où. Comment pouvons-nous nous protéger à cet égard? Il suffit d’utiliser des balayages et de se tromper une ou deux fois avant d’entrer le bon modèle. Même en augmentant la luminosité de l’écran, nous pouvons rendre les choses difficiles pour le pirate.

Découvrez un mot de passe d’empreinte digitale

Aujourd’hui, de nombreux appareils disposent de caméras de haute qualité capables de capturer les empreintes digitales. Imaginez la situation: il est assez facile de prétendre que vous prenez une photo de quoi que ce soit et de pointer légèrement l’appareil de quelqu’un devant nous pour capturer ses empreintes digitales sur le téléphone.

Cette méthode est assez simple pour détecter les empreintes digitales après avoir entré une clé graphique, un code PIN ou un mot de passe alphanumérique. Cependant, si le mot de passe ne contient pas de mot, de phrase ou de date, les variantes peuvent être nombreuses et ce sera plus compliqué.

Méfiez-vous du motif

Saviez-vous qu’il est trop facile de se faire pirater par le motif? Vous n’avez pas besoin d’être trop intelligent pour le faire, toute personne proche de vous lorsque vous entrez dans le modèle peut vous enregistrer pendant que vous le faites. Aussi vite que toi, il existe des programmes qui peuvent analyser le mouvement et le déchiffrer.

Même si votre modèle est trop compliqué, ces applications spéciales sont capables de le déchiffrer en quelques minutes.

Logiciels malveillants et captures d’écran

Ce n’est pas seulement un danger pour les mots de passe de déverrouillage de compte. Sinon pour tous les mots de passe que vous entrez sur votre ordinateur. Il existe un logiciel malveillant capable de prendre des captures d’écran sans l’autorisation de l’utilisateur.

Une fonction appelée CGWindowListCreateImage. De cette façon, lorsque vous entrez n’importe quel type de mot de passe, la fonction est activée pour prendre une capture d’écran et vous ne remarquerez rien.

Soyez très prudent avec les enregistreurs de frappe

Actuellement il y a beaucoup de keylogger et c’est l’un des moyens les plus populaires de voler des mots de passe. L’avantage de cette méthode est qu’elle est trop simple à utiliser et à infecter les utilisateurs.

Il est même idéal pour ceux qui n’ont pas beaucoup d’idée sur la technologie, l’installation d’un keylogger est quelque chose qui prend moins de 5 minutes et le logiciel permet de visualiser toutes les données en quelques clics.

Une fois installé l’application, elle est cachée et il ne reste plus qu’à attendre. Le keylogger est responsable de la capture de toutes les données entrées dans l’ordinateur. Cela comprend absolument tout: mots de passe, informations d’identification, chats, réseaux sociaux, etc. Toutes les données sont envoyées au compte de la personne qui a infecté votre ordinateur.

C’est très curieux car à l’heure actuelle, cette classe d’applications est utilisée légalement pour le contrôle parental et la surveillance des employés.

