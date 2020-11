Deux semaines après l’arrivée d’iOS 14.2, Apple publie une nouvelle mise à jour pour le système d’exploitation de son iPhone: iOS 14.2.1, une mise à jour mineure dans ce cas visant à résoudre quelques bogues liés aux messages MMS et à l’écran de verrouillage.

Selon les notes officielles d’Apple, ce sont les problèmes que le patch résout:

Certains messages MMS n’étaient pas reçus.Il y avait problèmes de qualité sonore lorsque vous utilisez des aides auditives «Made for iPhone» pour écouter le son de l’iPhone. écran verrouillé a cessé de répondre dans le iPhone 12 mini.

Comment mettre à jour vers iOS 14.2.1

Quoi Les mobiles iPhone sont compatibles avec iOS 14.2.1? Eh bien, contrairement au précédent correctif iOS 14.2, qui était destiné à tous les modèles du iPhone 6s de 2015 à iPhone 12, la mise à jour iOS 14.2.1 est uniquement pour les modèles 4 12: iPhone 12, 12 Pro, 12 Pro Max et 12 Mini. Si vous possédez l’un de ces modèles, vous devriez déjà avoir ignoré la notification de mise à jour. Mais si ce n’est pas le cas, voici comment vous pouvez le rechercher manuellement:

Branchez l’appareil et connectez-le à Internet via Wi-Fi. Aller à Paramètres> Général , puis appuyez sur Mise à jour logicielle.

presse Télécharger et installer.

Si vous recevez un message vous demandant de supprimer temporairement des applications car le logiciel a besoin de plus d’espace pour la mise à jour, appuyez sur Continuer ou Annuler. Plus tard, iOS ou iPadOS réinstalleront les applications qui ont été supprimées pour faciliter le processus. Pour mettre à jour maintenant, appuyez surà installer. Ou vous pouvez appuyer sur Plus tard et choisissez Installez ce soir ou souvenez-vous plus tard. Si vous appuyez sur Installer ce soir, tout ce que vous avez à faire est de brancher l’appareil sur une prise de courant avant de vous coucher. Votre appareil se mettra à jour automatiquement pendant la nuit.

S’il te demande, entrez votre code d’accès.