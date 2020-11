Mewtwo a une version zombie digne de sortir dans vos cauchemars

Vous allez adorer l’univers de Pokémon Zombie

Dans la saga Pokémon, l’un des la créature la plus emblématique aimée par les fans est Mewtwo. est Pokémon légendaire de type psychique, a fait ses débuts dans la première génération de ladite franchise, et au fil du temps, divers adeptes l’ont illustrée de manière épique, cependant, cet adepte a voulu lui donner un look le plus effrayant et a conçu Mewtwo sous une version zombie.

Ci-dessous, vous pouvez voir en détail un illustration débordant de terreur et d’admiration pour le Pokémon Mewtwo. Cette créature est à la hauteur de son type artificiel, elle comporte 4 bras dont deux appartiennent à un autre Pokémon.

J’ai dessiné un zombie Mewtwo de Pokemon

Cette nouvelle version présente des ailes, et bien qu’elles soient détériorées, elle accorder une plus grande vitesse en vol. Aussi, sa queue se retrouve consommé par la pourriture la rendant encore plus dangereuse, son visage montre de la férocité et elle a soif de sang. Sans aucun doute, le travail de cet illustrateur numérique connu sous le nom d’abz-art en prend tout le mérite.

Si vous voulez voir d’autres versions de cette créature, nous vous recommandons de jeter un œil à Mewtwo comme s’il était un Saiyan dans Dragon Ball.

Quel Pokémon pensez-vous être capable de vaincre ce zombie Mewtwo?

Image vedette | Auteur de l’image

