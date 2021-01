Xiaomi est l’un des noms les plus connus dans le monde de la technologie et est synonyme de téléphones à bon prix. Mais l’entreprise ne propose pas seulement des téléphones portables pour tous les budgets, elle s’étend également à l’image et au son, aux appareils électriques et aux transports. Mais l’un de ses produits phares est son groupe de sport, dont il faut parler aujourd’hui avec l’arrivée de nouvelles fuites sur le Mi Band 6.

Nouveaux détails du Mi Band 6

La technologie a pris un poids important dans le domaine du bien-être et tout cela grâce aux wearables. Plus précisément, les bracelets de sport et les montres intelligentes sont ceux qui ont eu le plus d’impact en raison de leurs multiples utilisations. Vous pouvez voir l’heure, oui, mais ils ont également des fonctionnalités avec lesquelles vous pouvez contrôler des données telles que le sommeil, les calories que vous dépensez, les pas que vous faites ou même l’exercice que vous allez faire.

Ce sont quelques-unes des caractéristiques qui sont demandées dans les groupes de sport et c’est à ce stade que nous trouvons des nouvelles pour le Mi Band 6. Le portable est une des meilleures ventes de Xiaomi et tout indique que pour cette nouvelle version, il viendra avec de bonnes nouvelles .

Tout a à voir avec les nouvelles fonctions et c’est qu’Android Police parle de l’arrivée d’un système de surveillance de l’oxygène dans le sang, comme le font déjà de nombreuses montres intelligentes haut de gamme sur le marché. Il souligne également la présence de pas moins de 19 nouvelles activités qui porteraient le nombre total à 30. Certains d’entre eux sont le Pilates, la danse de rue, la Zumba, le basket-ball ou le patinage sur glace en salle. Bien entendu, il disposera d’un GPS intégré pour suivre les traces de tous les amoureux de la marche et de la course à pied.

Le NFC reste à nouveau en Chine

L’une des données dont disposent les médias est qu’en Occident, il nous reste le désir d’avoir un Mi Band avec NFC. Cette fonction restera pour le marché asiatique et, par curiosité, elle fonctionnera sous le système Zepp, qui pour ceux qui ne le connaissent pas est l’ancien Amazfit. L’information fait également une prémonition sur la présentation possible de l’appareil, qui pourrait être pour le mois de juin comme d’habitude. Il faudra attendre pour le vérifier et que la firme chinoise se prononce bientôt.