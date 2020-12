Auparavant, nous avons vu des dizaines d’options pour changer de téléphone sans problème. Avec ou sans câbles, ou via WiFi ou Bluetooth, de nos jours c’est relativement simple copier vos fichiers et paramètres de votre ancien smartphone à votre nouvel Android.

Et parmi les applications dédiées à cette tâche, le fabricant Xiaomi propose son propre outil avec lequel gérer vos photos, vidéos et d’autres fichiers enregistrés sur votre smartphone Android.

Son nom est Mon déménagement, Il est exclusif pour Android et bien qu’il soit conçu pour changer le téléphone entre deux modèles Xiaomi, vous pouvez en profiter avec n’importe quel modèle, à condition que les deux sont des téléphones Android.

Gratuit et sans fil

Pour utiliser Mon déménagement vous devrez l’installer sur les deux téléphones, celui qui contient les fichiers que vous souhaitez déplacer et celui qui les recevra. Lorsque vous n’avez pas besoin de l’application, vous pouvez vous en passer et la récupérer ultérieurement.

Lorsque vous ouvrez l’application, il vous sera demandé si votre téléphone est celui qui recevra le contenu ou celui qui l’enverra. Dans le second cas, My Mover analysera la mémoire de votre smartphone et il listera les photos, vidéos, applications, paramètres et, en fin de compte, tout ce que vous souhaitez conserver sur votre nouveau smartphone.

Parmi ses avantages, vous pouvez entrer dans chaque catégorie pour décocher ce que vous ne voulez pas déplacer. Dans chaque section, indiquez le taille occupée pour ces fichiers. Et lorsque vous avez terminé, vous pouvez envoyer le contenu via WiFi des deux appareils mais sans se connecter à Internet. S’ils sont proches l’un de l’autre, vous verrez le périphérique récepteur sur l’écran correspondant.

Le processus de transfert avec Mon déménagement Cela peut prendre quelques minutes. Une fois terminé, vous pouvez dissocier les deux téléphones et vérifier que tout est déjà copié. Avant de formater l’ancien téléphone, assurez-vous que vous avez déjà toutes vos photos, vidéos et autres contenus personnels.

Pour partager des fichiers spécifiques

Le but de Mon déménagement est de vous aider à changer de téléphone entre deux appareils Android. Mais si ce dont tu as besoin est transférer des fichiers spécifiques, vous pouvez accéder à une multitude d’applications. Et le catalogue Xiaomi comprend également Partage-moi.

Avec Partage-moi, qui s’appelait autrefois Ma goutte, vous pouvez partager des fichiers entre deux smartphones Android. Il est compatible avec n’importe quel fabricant, au-delà de Xiaomi.

Son fonctionnement est similaire à Mon déménagement. Vous choisissez le contenu que vous souhaitez partager, sélectionnez l’appareil où l’envoyer et c’est tout. Sans câbles et via WiFi, sans accéder à Internet. Donc vous ne consommerez pas votre plan de données mobiles. Et le meilleur de tous, c’est qu’il sert à envoyer du contenu entre les smartphones et aussi vers votre ordinateur.

L’article Mi Mover est l’application Xiaomi pour vous aider à changer de téléphone a été publié dans Hypertext.