Nous sommes à quelques heures du lancement de la PlayStation 5 et depuis des jours Sony a lancé sa campagne promotionnelle pour promouvoir sa nouvelle console en cette période des fêtes. Une partie de cette stratégie a été d’inviter certaines célébrités dont le goût pour les jeux vidéo est connu, comme la joueuse de tennis Naomi Osaka, à profiter d’une session de jeu avec la nouvelle console avant tout le monde. A cette occasion, c’est au tour de l’acteur Michael B.Jordan, qui a été étonné de ce qu’il a joué.

La campagne promotionnelle pour PlayStation 5 est en cours et l’acteur Michael B.Jordan a été l’un des chanceux à essayer la nouvelle console avant tout le monde et son expérience a été partagée à travers une vidéo dans laquelle il a exprimé sa passion pour les jeux vidéo. Au départ, l’acteur et producteur, connu pour des films comme Creed et Black Phanter, était ravi de voir les progrès de l’industrie dans 20 ans, donc dès qu’il a mis la main sur DualSense et joué les premières minutes de Call of Devoir: Black Ops Cold War, a été surpris, notamment par la réponse de la commande et les variations qu’elle présente en fonction de ce qui se passe à l’écran.

Jordan, qui a exprimé des personnages dans des jeux comme Gears of War 3 et NBA 2K17, a noté que Resident Evil est sa franchise préférée et a également révélé que l’un des titres qu’il attend le plus pour la saison des vacances est Spider-Man: Miles. Morales.

La PlayStation 5 fera ses débuts le 12 novembre et dans ce lien, vous trouverez toutes les informations relatives à la nouvelle console Sony, qui à ses débuts verra des titres tels que le remake de Demon’s Souls, le Spider-Man susmentionné: Miles Morales, et aura une rétrocompatibilité immédiate. pour les titres PS4 dont vous pourrez profiter avec un nouvel affichage visuel.

