Le nouvel opus musical de Kingdom Hearts, Melody of Memory, est sur le point de faire ses débuts. Des semaines avant, nous avons pu voir quelques aperçus du jeu, dans lesquels il a été confirmé que plusieurs personnages de Disney seraient présents en tant qu’invités. Aucun d’entre eux, cependant, n’avait révélé la présence de Mickey Mouse, mais aujourd’hui, il a été confirmé que la souris sera l’un des invités.

Dans une interview avec le média japonais 4Gamer (via Siliconera), il a été annoncé à travers des images que Mickey Mouse apparaîtra dans le jeu dans sa version King Mickey et pourra rejoindre les autres protagonistes du jeu.

Dans le cas où vous l’avez manqué: un nouveau jeu Kingdom Hearts est déjà en développement.

Le roi Mickey offrira son soutien à ses alliés

Il est important de dire que, normalement dans les niveaux, il est possible de jouer avec un groupe de 3 personnages, mais lors de l’invocation du roi Mickey, ce groupe aura jusqu’à 4 personnages et aura la fonction de soutien de Mickey, car il guérira les alliés et accordera des points rythme supplémentaire

Pour appeler la souris emblématique, il sera nécessaire d’utiliser l’élément King’s Call pendant les batailles sur le terrain et il peut être sélectionné dans le menu de sélection de niveau.

Dans l’interview, il a également été confirmé que Kairi agira en tant que narrateur et mettra à jour le joueur avec toutes les informations sur la série Kingdom Hearts à ce jour, ce sera donc d’une grande aide pour les joueurs qui souhaitent profiter du jeu sans avoir apprécié les titres. précédent.

Nous vous laissons avec les images que 4Gamer a partagées du roi Mickey et Kairi.

Roi Mickey

Kairi

Vous attendiez-vous à ce que le roi Mickey soit un personnage invité dans le jeu? Dites le nous dans les commentaires.

Il reste encore quelques jours avant la première de Kingdom Hearts: Melody of Memory, mais si vous ne pouvez plus attendre pour l’essayer, sachez que vous pouvez le faire tout de suite grâce à une démo disponible sur PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch.

Kingdom Hearts: Melody of Memory fera ses débuts le 13 novembre sur PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch. Vous pouvez en savoir plus sur lui si vous visitez son dossier ou si vous lisez notre article avec les impressions de la démo.

