Leonardo da Vinci était l’un des plus grands génies de la histoire de l’art et des sciences. Ce n’est pas pour moins. Il a touché tous les bâtons, de l’ingénierie à la peinture, en passant par l’architecture, l’anatomie et bien d’autres disciplines. Et c’est peut-être pour cela qu’il attire énormément l’attention des scientifiques. De nombreuses études ont été menées sur son travail, mais aussi sur sa propre personne. Certains chercheurs ont analysé son génome, d’autres ont tenté de rassembler des indices sur une condition visuelle qui aurait pu conditionner sa créativité. Même, bien sûr, beaucoup ont eu du mal à percer les secrets du sourire de son œuvre la plus illustre. Maintenant, un nouveau groupe de scientifiques des centres de recherche italiens et autrichiens a dirigé leurs recherches pour analyser le microbes dans les dessins de Vinci.

Le premier auteur de l’étude est l’espagnol Guadalupe Piñar, qui développe actuellement ses travaux de recherche dans le Université des ressources naturelles et des sciences de la vie de Vienne. Ce n’est pas la première fois que ce scientifique analyse microbiome d’une œuvre d’art. Et, en réalité, ce que nous voyons peut nous en dire long sur le chemin parcouru par ces œuvres, mais ce que nous ne voyons pas est capable de nous en dire encore plus.

Microbes dans les dessins de Vinci

En 2019, l’équipe du Dr Piñar a analysé le microbiome de trois statues saisies aux passeurs. De cette manière, en séquençant le génome des microbes qu’ils contiennent, ils ont pu déterminer leur éventuelle origine géographique, ainsi que les conditions dans lesquelles ils avaient été stockés.

Les dessins semblaient contenir plus de bactéries que de champignons

Plus tard, plus tôt cette année, ils ont fait de même avec quelques Parchemins vieux de 1000 ans.

Comment ne pas analyser l’œuvre du génie de la Renaissance? Ils l’ont fait grâce à une technique de séquençage très avancée, connue sous le nom de Nanopore. Ses résultats sur les microbes dans les dessins de da Vinci sont publiés aujourd’hui dans Frontiers in Microbiology.

C’est une étude qui aboutit à plusieurs conclusions intéressantes. Pour commencer, ils avaient un proportion plus élevée de bactéries que de champignons. Jusqu’à présent, on pensait que ces derniers étaient dominants dans les œuvres d’art sur papier, mais dans les créations de l’artiste italien, cela ne semble pas être le cas.

De plus, il est intéressant qu’une grande partie de ces bactéries soient liées au microbiote humain. Cela signifie-t-il qu’ils pourraient provenir de la peau de Da Vinci lui-même? En fait, il est probablement venu de certaines personnes qui ont pris soin de sa restauration au fil des ans. Ils ont également trouvé des séquences liées à microbes d’insectes. Ils sont peut-être arrivés là grâce à des excréments de mouches qui ont atterri sur le papier.

Enfin, toutes ces données ont également permis d’obtenir une corrélation géographique des lieux où les dessins avaient circulé.

Jusqu’à présent, les œuvres d’art ont été classées en fonction de ce qui est dit à leur sujet dans des documents écrits. Mais ceux-ci ne sont pas toujours assez complets. C’est pourquoi les informations que nous pouvons obtenir grâce au séquençage du microbiome sont si importantes.