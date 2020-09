Eh bien, la bombe a explosé, la nouvelle que nous venons de recevoir nous laisse presque chercher d’où vient cette blague, mais non, pas de blague. Xbox vient d’annoncer la nouvelle de la achat de Zenimax Media (Bethesda) pour 7,5 milliards de dollars.

Peut-être que Zenimax Media ne vous ressemble pas beaucoup, mais si nous vous disons que c’est le groupe qui englobe Bethesda Softworks, id Software, Arkane Studios, Machine Games, Tango Gameworks et toutes leurs propriétés.

Cet achat à quelques heures seulement du lancement des réservations des nouvelles Xbox Series X et Xbox Series S fait exploser toutes ces prévisions de ventes depuis le saut exponentiel que la Xbox donne en termes d’adresses IP de pointe telles que DOOM, Quake, The Evil Within, The Elder Scrolls, Fallout, Dishonored ou Prey Si vous hésitez à l’acheter, cela rendra vos idées beaucoup plus claires.

Avec l’avènement des titres de Bethesda, Les utilisateurs du Game Pass se lèchent les lèvres

Comme d’habitude après une acquisition en studio, tous leurs titres ont atteint le Xbox Game Pass à partir du jour 1. Nous comprenons que dans ce cas il en sera de même avec l’arrivée des futurs. The Elder Scrolls VI et Starfield et le vaste catalogue de ses différents studios.

Avec cette bombe plus l’arrivée à Noël de toute la collection EA PLAY au catalogue Xbox Game Pass et le jeu dans le cloud avec xClaud, ils rendent sans aucun doute ce service vraiment unique et tentant.

Bethesda et Obsidian se penchent sur l’avenir de Fallout

Avec cet achat on peut rêver de ce que l’avenir des jeux exclusifs réservera à la nouvelle génération de Xbox, mais on ne peut s’empêcher de penser à l’union de Bethesda et Obsidian pour rêver d’un possible Fallout New Vegas 2.

En l’absence d’informations à ce sujet, on comprend que tous les projets qu’ont eu les différents studios Zenimax Media continueront leur cours étant ces multiplateformes ou même dans le cas de quelques-uns exclusifs à PS5 comme Deathloop et Tokyo: Ghostwire est désormais censé arriver également à la console Microsoft.

La même chose se produit avec The Elder Scrolls VI et Starfield On dit qu’ils arriveraient exclusivement sur Xbox, mais ce ne sont pas des informations officielles et n’oublions pas que ce sont deux titres qui sont déjà en développement pour les deux consoles avec ce que l’on comprend qu’ils verraient la lumière dans les deux. Bien sûr, comme je l’ai déjà dit, dans ce cas, ils atteindraient xCloud et Xbox Game Pass à partir du même jour de lancement.