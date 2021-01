Que serait-il arrivé?

L’achat de Bethesda n’est pas la seule initiative d’achat que Microsoft a soulevée ces dernières années. Avant d’acquérir l’une des plus grandes sociétés de développement de jeux vidéo du secteur, les gens de Redmond ont exploré d’autres domaines également très intéressants. Il y a près de deux décennies, mais quelque chose de très intéressant est apparu: Microsoft a tenté d’acheter Nintendo, Square Enix et EA. Comment la stratégie est-elle sortie? Peut-être pas aussi bien qu’ils le pensaient.

Microsoft, à la recherche de Nintendo, Square et EA

Un rapport très intéressant publié par Bloomberg, avec un entretien avec certaines des figures les plus importantes de la division Xbox au début du 21e siècle. Kevin Bachus, directeur des relations avec les tiers et Steve Ballmer, ancien PDG de Xboxont parlé de leurs tentatives d’achat à ce moment-là. Son premier mouvement a été dans la direction d’Electronic Arts, ce à quoi l’entreprise a répondu par un «non» simple et catégorique. Cependant, le cas le plus curieux est celui de Nintendo.

Savoir plus: EA était sur le point d’acheter Bethesda avant Microsoft

Plusieurs réunions ont été organisées avec ceux de Kyoto au cours desquelles ils leur ont montré le matériel qu’ils avaient prévu pour la première Xbox et ils ont même laissé entendre qu’ils s’occuperaient du matériel, tandis que les Japonais auraient le logiciel sur leurs épaules. Ils considéraient que c’était le meilleur moyen de battre la concurrence, Sony et sa PlayStation 2 en route. Cependant, La maison de Mario a répondu en se moquant d’eux. Ils ont éclaté de rire à une telle proposition. Dans les coulisses, ils avaient un GameCube qui était techniquement au-dessus de la PS2.

De la même manière, ils sont allés après Squaresoft alors qu’il n’avait pas encore fusionné avec Enix. Pour cela, ils ont envoyé une lettre qui a été rejetée car les Japonais considéraient que le prix à payer était bien en dessous de sa valeur réelle. Ils ont également testé les eaux avec Jeux de Midway et ils n’ont pas non plus obtenu de bons résultats.

Plusieurs fronts ouverts qui ont conduit le Redmond à tirer le chariot tout seul, bien qu’aujourd’hui cela ait été la base de Xbox Game Studios et des collaborations telles que Nintendo ou l’intégration d’EA Play dans Game Pass.