Il y a quelques années, pratiquement personne n’aurait imaginé que Chromium, le moteur sur lequel est construit le navigateur Web Google Chrome, pourrait en venir à unifier, à quelques exceptions près, le reste des navigateurs. Ceux d’entre nous qui vivent les différents âges de la guerre des navigateurs, qui a commencé dans les dernières années du siècle dernier avec la concurrence entre Netscape Navigator et Microsoft Internet Explorer, àOn est encore un peu surpris de voir comment les hostilités sont soudainement devenues une collaboration entre (presque) tout le monde pour créer un moteur unique. Parfois, je considère Chromium comme un projet collaboratif international, une sorte de technologie des Nations Unies.

L’une des dernières grandes surprises a été l’annonce, par Microsoft, que renoncerait à utiliser son propre moteur et, à la place, il utiliserait Chromium dans Microsoft Edge, quelque chose que nous finissons aujourd’hui de normaliser, Microsoft poussant les utilisateurs qui utilisent toujours la version précédente à passer à celle basée sur Chromium, et des services tels que WhatsApp suppression du support pour Edge Legacy.

Cet énorme changement dans le secteur des navigateurs, autrefois un champ de bataille dans lequel certains parient sur des normes et d’autres sur des technologies propriétaires pour améliorer l’expérience de navigation (du moins c’est ce qu’ils disent) a donné lieu aux situations les plus frappantes, et un exemple parfait de cela est de découvrir qu’aujourd’hui, Microsoft est l’un des principaux contributeurs au développement et à l’avancement de Chromium, ce que nous pouvons voir dans ce tweet d’Eric Lawrence, membre de l’équipe Microsoft Edge, et que nous montre que les contributions de ceux de Redmond se traduisent par 161 collaborations avec 1853 CL (liste des modifications).

Dans le cas où vous ne connaissez pas la terminologie utilisée par Google dans ses équipes d’ingénierie, un CL, ou une liste de modifications, est une modification qui a été envoyée à la plateforme de contrôle de version utilisée dans un développement (dans ce cas Chromium).

Chrome: mieux ensemble 💪 pic.twitter.com/uJVUIDm9q1 – Eric Lawrence 🎻 (@ericlaw) 18 novembre 2020

À partir de ces données, il est conclu que l’engagement de Microsoft envers Chromium est plus qu’évident. Redmond a mis quelques-uns de ses ingénieurs au travail pour faire progresser le moteur de navigateur utilisé par la plupart et donc, et en un an depuis que Microsoft a rejoint Chromium, ils approchent déjà les 2000 contributions, un jalon que, s’ils suivent le rythme, ils pourraient encore atteindre avant la fin de 2020.

Les plus méfiants penseront qu’avec cette collaboration, ce que veut Microsoft est de «faufiler» certaines de ses technologies propriétaires dans Chromium. Cependant, il y a un point à garder à l’esprit en y réfléchissant. Et, contrairement à ce qui s’est passé quand il a travaillé sur son propre moteur, dans le développement du chrome, il y a toujours «lumière et sténographes». Elle est ouverte, elle est publique et toute ingérence à cet égard serait immédiatement détectée et, bien entendu, dénoncée par la communauté, sinon directement par les ingénieurs d’autres sociétés qui participent également à Chromium.