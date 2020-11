Par Rodolfo León 0 COMMENTAIRES 12/11/2020 15h14

La prochaine génération de Xbox est enfin là avec l’arrivée du Série X et série S. Pour célébrer l’occasion, les employés de Microsoft qui a travaillé sur cette nouvelle console au sein de l’équipe “Projet Scarlett«J’ai reçu des chèques spéciaux incroyables en guise de remerciement pour votre contribution.

Eden Marie, responsable de l’ingénierie pour Xbox, a partagé quelques photos du chèque qu’elle a reçu et voici à quoi il ressemble:

Comme vous pouvez le voir, les contrôles incluent un message de leur propre Phil Spencer qui dit ce qui suit:

«Aujourd’hui, nous célébrons une nouvelle famille de consoles pour la prochaine génération de jeux vidéo, sur laquelle nos joueurs sont au centre de l’attention, et offre la façon de jouer la plus puissante, la plus accessible et la plus immersive. Merci pour votre contribution à notre ambition Xbox d’apporter des jeux vidéo à des milliards de personnes dans le monde. “