Microsoft acquiert Bethesda Softworks et la société mère ZeniMax Media pour 7,5 milliards de dollars.

Bethesda Softworks est surtout connue pour avoir publié certaines des plus grandes franchises de l’industrie du jeu vidéo, notamment The Elder Scrolls, Fallout, Doom, Dishonored et Wolfenstein.

Les jeux Bethesda seront disponibles sur Xbox Game Pass sur console et PC dans le cadre de l’accord.

Microsoft a annoncé lundi qu’il allait acquérir ZeniMax Media pour 7,5 milliards de dollars en espèces. ZeniMax est la société mère de l’éditeur de jeux Bethesda Softworks, éditeur de certains des plus grands titres du secteur, notamment The Elder Scrolls, Fallout, Doom, Dishonored et Wolfenstein. Avec cette acquisition, Microsoft Game Studios passe de 15 à 23 équipes, alors que Bethesda Game Studios, id Software, Arkane et bien d’autres rejoignent l’équipe.

«Les jeux de Bethesda ont toujours eu une place spéciale sur Xbox et dans le cœur de millions de joueurs du monde entier», a déclaré le patron de la Xbox, Phil Spencer, dans un article de blog lundi. «Nos équipes ont une longue et riche histoire de travail ensemble, depuis le premier DOOM incroyable, et son moteur id Tech, des jeux innovants sur PC jusqu’à Bethesda apportant leur premier jeu console à la Xbox d’origine, le révolutionnaire The Elder Scrolls III: Morrowind.

Spencer note également que Bethesda a été parmi les premiers studios à apporter ses jeux au Xbox Game Pass, et maintenant que l’éditeur est sous l’égide de Microsoft, toutes ses «franchises emblématiques» viendront au service d’abonnement sur console et PC. Cela inclut le RPG spatial très attendu Starfield chaque fois qu’il sera enfin lancé.

«À chaque nouveau cycle de console, nous avons évolué ensemble», a écrit Todd Howard, directeur de Bethesda. «De l’apport de mods aux consoles avec Fallout 4, maintenant plus d’un milliard de téléchargements, aux dernières technologies qui alimentent la Xbox Series X / S. Ces nouveaux systèmes sont optimisés pour les vastes mondes que nous aimons créer, avec des sauts générationnels non seulement dans les graphiques, mais aussi dans le CPU et le streaming de données. Cela a conduit à notre plus grande révision de moteur depuis Oblivion, avec toutes les nouvelles technologies alimentant notre première nouvelle IP en 25 ans, Starfield, ainsi que The Elder Scrolls VI. «

Xbox Game Pass a toujours été une offre intéressante pour les joueurs qui souhaitent accéder à des dizaines de jeux Xbox les plus populaires pour un tarif mensuel fixe, mais la valeur a considérablement augmenté ces dernières semaines. Plus tôt ce mois-ci, Microsoft a annoncé qu’EA Play, qui propose plus de 60 des plus grands titres d’EA (FIFA, Les Sims, Mass Effect, Battlefield), sera inclus gratuitement avec le Xbox Game Pass Ultimate cet automne. Ajoutez l’énorme bibliothèque du catalogue arrière de Bethesda, et il est difficile de voir comment une entreprise pourra rivaliser avec le Xbox Game Pass à court terme.

Microsoft prévoit de lancer ses consoles Xbox Series X et Xbox Series S de nouvelle génération le 10 novembre, et les précommandes pour les deux consoles devraient ouvrir le 22 septembre à 8 h PT / 11 h HE.

