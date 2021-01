Microsoft vient d’annoncer la fermeture des serveurs Minecraft Earth pour cette année

La pandémie mondiale a notamment affecté le développement des jeux vidéo au cours de cette année 2020, provoquant non pas quelques retards, mais elle l’a également fait de manière plus diversifiée. L’un d’eux a endommagé le développement jouable normal de titres tels que Pokémon Go, basé sur le jeu en extérieur., rendu difficile par les nombreux accouchements subis ces derniers mois. Cependant, le jeu de Niantic a pu se réinventer pour que sa grande communauté puisse en profiter, ce qui n’est pas arrivé avec Minecraft Earth. Le spin-off du très populaire jeu Mojang se fermera définitivement en juin prochain, même s’il peut continuer à être téléchargé sur les appareils iOS et Android.

Quand fermeront-ils?

Le 30 juin prochain, Minecraft Earth ne sera plus disponible sur les téléphones mobiles, atteignant sa fin seulement un an et demi, environ, depuis son lancement initial. Microsoft a détaillé dans une note officielle que les effets de la pandémie se sont fait sentir dans le jeu, car “il a été conçu autour de la libre circulation et de la coopération, deux choses qui ont été rendues quasiment impossibles compte tenu de la situation actuelle”.

Après de nombreuses grandes aventures, nous avons pris la décision difficile de fermer Minecraft Earth en juin 2021. Nous sommes très reconnaissants de tout votre soutien, et la dernière version d’aujourd’hui comprend plusieurs ajustements pour rendre ces derniers mois aussi amusants que possible: ↣ https://t.co/D9fEGuOoqX ↢ pic.twitter.com/KyHIToSrsI – Minecraft (@Minecraft) 5 janvier 2021

La société nord-américaine a également détaillé dans le blog officiel que précisément La dernière mise à jour de Minecraft Earth est maintenant disponible, donnant aux joueurs une dernière chance d’en profiter pendant les six prochains mois.. Cette mise à jour élimine les microtransactions, en plus de réduire le temps nécessaire à la fabrication et le prix du rubis, ainsi que de fournir aux joueurs un nouvel ensemble d’objets pour l’éditeur de personnage. Ce seront les 6 derniers mois pour profiter de la réalité augmentée de Minecraft Earth.

