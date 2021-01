Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / Couverture / Instagram / Discord

Microsoft a annoncé une augmentation de prix pour son service Xbox Live Gold, ce qui affectera une grande partie de vos serveurs, en fait, la liste complète des endroits où la hausse de prix serait ressentie est: Australie, Autriche, Belgique, Canada, République tchèque, Danemark, Finlande, France, Allemagne, Grèce, Hongrie, Inde, Irlande, Israël, Italie, Japon, Pays-Bas, Nouvelle-Zélande, Norvège, Pologne, Portugal, Arabie saoudite, Sigapur, Slovaquie, Afrique du Sud, Espagne, Suède, Suisse, Turquie, Émirats arabes unis, Royaume-Uni et États-Unis. Aucun des pays d’Amérique latine auxquels Xbox propose son service n’est pas inclus.

De plus, cette augmentation de prix n’affectera pas les joueurs qui sont déjà payer pour un an ou six mois, ces clients peuvent rénover vos licences sans dépenser plus. Les prix augmentent pour ceux qui ont une période de un mois ou trois mois, aussi aux joueurs qui nouvellement acheté leur 6 mois.

Bien que l’augmentation des frais ne soit pas une augmentation totale du prix du pass, c’est quand même une augmentation que la concurrence n’a pas, ce qui les désavantage nettement par rapport aux six mois de Xbox Gold à 59,99 $ sont assimilés au prix de douze mois de Playstation plus.

PlayStation Plus *, F pour aucun bouton d’édition. En outre, il est important de noter que les abonnés existants de 6 mois + * ne bénéficieront pas * d’une augmentation de prix, tant qu’ils restent sous-titrés. Mais cela met en lumière les restrictions de Xbox Live Gold vs. la concurrence, et maintenant la disparité des prix. – Windows Central Gaming (@WCGamingTweets) 22 janvier 2021

Nous vous rappelons que Tarreo.com Il y a aussi Instagram et Twitter comme @TarreoGamer Suivez-nous!

(La source)

Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / Couverture / Instagram / Discord