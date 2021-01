Ce qui a commencé comme une rumeur s’est vite transformé en une réalité encore plus amère. Et est-ce qu’au cours de cette semaine, Microsoft a annoncé une augmentation de prix notable pour ses tarifs Xbox Live. Cependant, cette action n’a pas tardé à provoquer un énorme émoi parmi les utilisateurs qui, avec une énorme mobilisation et des critiques de la part du réseau, semblent avoir réussi à arrêter les plans du géant Redmont.

Et est-ce que les plans initialement annoncés par Microsoft aurait doublé le prix annuel d’un abonnement Xbox Live Gold, oui, en ajoutant une série d’avantages en échange d’un abonnement prolongé qui comprendrait l’accès à une plus grande bibliothèque de titres Xbox Game Pass, similaire au modèle de la série Netflix. Pourtant, les fans ont réussi non seulement à amener Microsoft à maintenir ses tarifs, mais même à proposer de nouvelles fonctionnalités à ce même prix de départ.

L’accès aux jeux multijoueurs en ligne tels que Fortnite ou Apex Legends est toujours resté étranger aux services en ligne PlayStation, et il semble maintenant que enfin Xbox Live gérera les choses de la même manière, offrant dès aujourd’hui un accès gratuit pour faciliter une plateforme beaucoup plus attractive pour les joueurs aux budgets limités.

Pour rendre Xbox Live plus conforme à la façon dont nous voyons le joueur au centre de son expérience, nous supprimerons les exigences Gold pour les jeux gratuits. Nous commençons à travailler là-dessus immédiatement et nous aurons des mises à jour dans les mois à venir. Détails: https://t.co/tWomNAwmp9 – Xbox (@Xbox) 23 janvier 2021

«Aujourd’hui on a fait une erreur et tu as bien fait de nous le faire savoir […] Si vous êtes déjà membre Xbox Live Gold, il reste à votre prix actuel pour le renouvellement. Les membres nouveaux et existants peuvent continuer à profiter de Xbox Live Gold pour les mêmes prix qu’ils paient aujourd’hui. Aux États-Unis, 9,99 $ pour 1 mois, 24,99 $ pour 3 mois, 39,99 $ pour 6 mois et 59,99 $ pour 12 mois. Microsoft lui-même s’est excusé dans une déclaration à ses abonnés.

Si cette hausse des prix n’est pas devenue effective en Europe, elle a sans aucun doute été ce renversement crée un grand précédent, garantissant que, du moins pour le moment, on ne s’attendrait à aucune modification des tarifs de ce service essentiel pour profiter du mode multijoueur en ligne sur les consoles Microsoft.