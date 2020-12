Si vous utilisez Windows 10 sur votre PC, Android sur votre mobile, Microsoft Edge comme navigateur Web sur les deux et vous êtes également un utilisateur qui est régi par de bonnes pratiques de sécurité, parfois en contradiction avec le confort, mais pas toujours, comme c’est le cas qui nous concerne, cette actualité vous intéressera, et c’est Microsoft Authenticator a ajouté la prise en charge de la synchronisation Microsoft Edge.

C’est maintenant que vous vous demandez, bien qu’indirectement, vous me demandez: “Mais Microsoft Edge n’a-t-il plus de synchronisation?” Et oui, c’est le cas; mais ce que Redmond prépare est quelque chose de plus complexe, de plus complet et de beaucoup plus utile que de simplement compter sur le navigateur comme un outil polyvalent, bien que se réfère uniquement à la gestion des mots de passe via Microsoft Authenticator.

Microsoft Authenticator est une application pour gérer la double authentification Sur les appareils mobiles, un outil que vous devriez utiliser si vous vous souciez de votre sécurité et n’utilisez pas une alternative du style, bien sûr. Microsoft Authenticator est utilisé pour générer des codes de vérification pour se connecter aux services du géant du logiciel, qui le recommande en fait comme l’une des méthodes les plus efficaces et sécurisées.

Aussi. La nouveauté de Microsoft Authenticator est la possibilité de synchroniser les mots de passe stockés dans Microsoft Edge «pour pouvoir les utiliser dans n’importe quelle application ou navigateur de votre smartphone«. À première vue, Microsoft s’efforce de faire d’Authenticator plus qu’un simple générateur de code d’authentification multifacteur et la vérité est que l’idée semble assez intéressante.

Autrement dit, au lieu de créer un gestionnaire de mots de passe indépendant, Microsoft Authenticator fournira cette fonction, tant que Microsoft Edge est utilisé comme navigateur Web – où les mots de passe continueront d’être stockés – et il le fera d’une manière très similaire à celle de Google. depuis longtemps, facilitant la vie des utilisateurs qui font confiance à ses solutions et plus particulièrement à Chrome.

Cependant, c’est une fonction qui vient d’être détectée dans la version bêta de Microsoft Authenticator pour Android et qu’il n’est pas encore disponible pour tous les utilisateurs, nous devrons donc attendre un peu pour pouvoir le tester et vérifier que, en effet, c’est ce qu’il semble sur le papier. Parce que si c’est le cas, ça promet.