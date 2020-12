Microsoft xCloud, comme Stadia, a du mal avec iOS depuis sa création. Les restrictions d’Apple sur les magasins d’applications insérés dans son propre App Store, et c’est ainsi qu’elle considère les services de streaming Google et Microsoft, sont catégoriques et n’ont pas permis, pour l’instant, aucun des deux services n’est présent officiellement ni pour iPhone ni pour iPad.

Cependant, il y a quelques semaines, la possibilité que Microsoft parvienne à contourner ces restrictions était anticipée en permettant l’exécution de xCloud via le navigateur, en détectant que le jeu devait fonctionner sur l’écran d’un iPhone ou d’un iPad et en y adaptant son interface. Maintenant, Microsoft a confirmé que, en effet, ce sera le cas et que nous le verrons arriver au printemps.

xCloud dans les navigateurs pour iPhone et iPad

C’est Microsoft lui-même, comme on dit, qui a confirmé que son service de streaming de jeux vidéo, xCloud arrivera enfin sur iOS au printemps 2021. L’atterrissage de xCloud sur la plate-forme mobile d’Apple faisait déjà l’objet de rumeurs il y a des mois, mais pour la première fois, Microsoft fixe une date officielle pour l’arrivée du service.

Et comme cela a été dit et commenté en premier lieu, Microsoft emploiera le système d’accès susmentionné via le navigateur. Nous ne savons pas s’il devra nécessairement y accéder via Safari ou s’il sera activé via n’importe quel navigateur que nous avons installé sur l’iPhone ou l’iPad.

“Au printemps 2021, nous franchirons la prochaine étape de notre voyage pour toucher plus de joueurs du monde entier en rendant le jeu en nuage dans le cadre du Xbox Game Pass Ultimate disponible sur PC Windows via l’application Xbox et le navigateur et les appareils iOS via le navigateur Web mobile. En ajoutant plus d’un milliard d’appareils pour jouer dans l’écosystème Xbox, nous imaginons une expérience parfaite pour tous les types de joueurs, que ce soit en jouant à Minecraft Dungeons avec vos amis de Xbox en utilisant les commandes tactiles sur un iPhone ou en sautant dans Destiny 2: Beyond Light Strike sur Surface Pro lorsque vous faites une pause entre les réunions. ”

Bien que le lancement ait été confirmé pour le premier de 2021, Microsoft indique clairement que, dans un premier temps,Il s’agira d’un service en phase bêta, il sera donc nécessaire de polir les imperfections d’exécution et de performance à partir du moment où il sera enfin opérationnel. Malheureusement, Microsoft n’a pas fourni plus de détails sur cette future version.

