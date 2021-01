La publicité de produits dans laquelle leurs caractéristiques sont louées en les comparant à la concurrence avec un ton burlesque vient de loin et il n’y a pas de grande entreprise qui ne soit tombée amoureuse d’eux … comme Microsoft vient de le faire à nouveau dans le nouvelle annonce de la Surface Pro 7 que vous pouvez voir sur ces lignes.

Là, un enfant déballe le tout nouveau deux-en-un de Redmond et l’ordinateur portable par excellence de Cupertino et se met en position d’attaque: et si la Surface Pro 7 offre une expérience tactile complète, stylo inclus, tandis que le MacBook Pro n’a qu’une triste bande avec support tactile – calme, ami, que la Touch Bar pourrait avoir ses jours numérotés – que le design de la Surface Pro 7 est incroyable car il vous permet de retirer le clavier, alors que le MacBook Pro n’arrive pas ni d’ouvrir complètement …

Il ne néglige pas non plus l’occasion de mentionner le facteur logiciel dans la comparaison, beaucoup plus élevé dans le cas de Windows, y compris bien sûr une compatibilité totale avec les jeux les plus populaires du marché. «Et puis il y a le prix«, Conclut-il, de 1299 dollars pour le MacBook Pro et 890 dollars pour la Surface Pro 7. Ils oublient de préciser, bien sûr, que pour le prix de base ce que vous avez est une Surface Pro 7 totalement dépouillée, sans le crayon ni le clavier et avec la moitié de l’espace de stockage des équipements Apple.

Cela dit, personne ne doute – ou personne ne doit douter – que la Surface Pro 7 est certainement un appareil plus polyvalent que le MacBook Pro et qu’en améliorant les composants de base, il finira par être beaucoup moins cher. Mais il est plus facile de rester en surface que d’aller un peu plus loin.

«Seule la Surface Pro 7 offre la polyvalence et la portabilité d’une tablette et d’un ordinateur portable. Avec des fonctionnalités comme un écran tactile amovible, un clavier et un stylet, et suffisamment de puissance pour exécuter vos applications préférées, vous pouvez travailler ou jouer de n’importe où. Microsoft Surface Pro 7 a tout ce dont vous avez besoin pour faire ce que vous aimez », déclare l’annonce.