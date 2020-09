Suite aux plaintes de plusieurs développeurs au cours des derniers mois, Apple a annoncé aujourd’hui quelques modifications des directives de révision de l’App Store concernant les plates-formes de jeux en streaming. Cependant, il ne semble pas que d’autres entreprises aient approuvé ces changements, du moins c’est ce que dit Microsoft.

Avant les modifications apportées aux directives de révision de l’App Store d’aujourd’hui, Apple rejetait toute application de jeu en streaming au motif que l’entreprise devait examiner et approuver chaque jeu individuellement. Les nouvelles directives permettent aux applications de streaming de jeux d’être publiées sur l’App Store, mais les règles sont les mêmes qu’auparavant.

Les jeux en streaming sont autorisés tant qu’ils respectent toutes les directives – par exemple, chaque mise à jour de jeu doit être soumise pour examen, les développeurs doivent fournir des métadonnées appropriées pour la recherche, les jeux doivent utiliser l’achat via l’application pour débloquer des fonctionnalités ou des fonctionnalités, etc. , il existe toujours des applications Internet et de navigateur Web ouvertes pour atteindre tous les utilisateurs en dehors de l’App Store.

En réponse aux nouvelles directives de révision de l’App Store, Microsoft a déclaré à The Verge que cela entretenait «une mauvaise expérience pour les clients», car Apple essayait toujours d’appliquer des règles strictes pour cette catégorie d’applications, ce qui rend leur lancement dans l’App Store peu pratique. La société testait sa plate-forme de jeu xCloud sur iOS, mais elle a été interrompue le mois dernier pour non-respect des politiques de l’App Store.

Apple souhaite que chaque jeu en streaming soit publié en tant qu’application autonome plutôt qu’en tant qu’application unique qui fonctionne comme une alternative à l’App Store. En d’autres termes, si Microsoft veut xCloud sur iOS, il devra publier plus de 100 jeux sur l’App Store en tant qu’applications individuelles et chacun devra passer par le processus de révision d’Apple.

Les jeux en streaming doivent également être adaptés pour offrir tout achat d’articles supplémentaires via le système d’achats intégrés d’Apple. Selon Microsoft, l’objectif principal de xCloud est de rendre l’expérience de jeu aussi simple et intuitive que n’importe quel service de streaming de films ou de musique, et les règles d’Apple empêcheraient justement cela:

Les joueurs veulent se lancer directement dans un jeu à partir de leur catalogue organisé dans une seule application, comme ils le font avec des films ou des chansons, et ne pas être obligés de télécharger plus de 100 applications pour jouer à des jeux individuels à partir du cloud. Nous nous engageons à placer les joueurs au centre de tout ce que nous faisons, et offrir une expérience formidable est au cœur de cette mission.

Microsoft lancera officiellement la plate-forme xCloud sur les appareils Android la semaine prochaine, mais la société n’a pas mentionné si elle prévoyait de lancer des jeux xCloud sur l’App Store iOS conformément aux directives de l’App Store – ce qui semble très peu probable.

Vous pouvez trouver la mise à jour complète des consignes d’examen de l’App Store sur le site Web des développeurs d’Apple.

