«Nous avons et continuerons de défendre notre démocratie contre ces attaques», déclare Tom Burt de Microsoft, photographié ici lors d’un événement du Rotary à Seattle en octobre 2019. (Photo . / Todd Bishop)

Microsoft affirme que les pirates informatiques en Russie, en Chine et en Iran intensifient leurs efforts pour perturber la prochaine élection présidentielle américaine, avec de nouvelles cyberattaques contre des personnes et des groupes associés aux campagnes.

La société a décrit les résultats jeudi après-midi dans un article de blog et une analyse technique. Microsoft affirme que ses outils de sécurité ont détecté et empêché la majorité des attaques contre les campagnes Biden et Trump.

Les attaquants identifiés par Microsoft comprennent l’organisation russe Strontium, également connue sous le nom de Fancy Bear, le même groupe qui serait responsable des attaques de 2016 contre la campagne présidentielle démocrate. Dans ce cas, dit Microsoft, le groupe russe vise des représentants des deux parties.

«Semblable à ce que nous avons observé en 2016, Strontium lance des campagnes pour collecter les identifiants de connexion des utilisateurs ou compromettre leurs comptes, vraisemblablement pour aider à la collecte de renseignements ou à la perturbation des opérations», déclare Tom Burt, vice-président d’entreprise de Microsoft, dans un article détaillant les conclusions de l’entreprise. «Bon nombre des cibles de Strontium dans cette campagne, qui a touché plus de 200 organisations au total, sont directement ou indirectement affiliées aux prochaines élections américaines ainsi qu’aux organisations politiques et liées aux politiques en Europe.»

Le rapport intervient un jour après qu’un dénonciateur du gouvernement ait allégué que le département de la Sécurité intérieure avait tenté de minimiser les efforts de la Russie pour s’immiscer dans les élections, cherchant à concentrer les évaluations du renseignement sur la Chine et l’Iran, afin de mieux correspondre au programme politique du président Donald Trump.

Microsoft affirme qu’un groupe en Chine, surnommé Zirconium, a concentré ses attaques sur les personnes associées à la campagne Biden; et un groupe iranien appelé Phosphorus a ciblé d’autres personnes associées à la campagne Trump.

Le New York Times qualifie l’évaluation de Microsoft de « beaucoup plus détaillée que toute autre encore rendue publique par les agences de renseignement américaines » et note que les conclusions sur le groupe en Chine sont contraires à une évaluation antérieure des services de renseignement américains indiquant que la Chine favorisait l’offre du vice-président Joe Biden pour La présidence.

«Nous divulguons de telles attaques parce que nous pensons qu’il est important que le monde soit au courant des menaces qui pèsent sur les processus démocratiques», déclare Burt de Microsoft dans son article. «Il est essentiel que toutes les personnes impliquées dans des processus démocratiques dans le monde, directement ou indirectement, soient conscientes de ces menaces et prennent des mesures pour se protéger à la fois dans leurs capacités personnelles et professionnelles.»