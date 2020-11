Microsoft Edge 87 C’est la nouvelle version stable du navigateur de Microsoft et si hier on faisait écho au lancement de Chrome 87, on peut déjà imaginer par la numérotation d’où tout vient: Chromium 87, la base des deux et de quelques autres navigateurs web populaire sur le marché, à quelques exceptions près de Firefox et Safari.

Contrairement au reste des dérivés de Chromium, cependant, Microsoft Edge, comme Chrome, est régi par le même numéro de version, ce qui ne signifie pas que les nouvelles sont les mêmes pour tout le monde. Ainsi, si certaines des nouveautés de Chromium 87 concernant le moteur de navigation sont communes à tous, elles ne sont pas implémentées au même rythme.

Les nouveautés de Chromium 87, qui selon Google apportent “la plus grande augmentation de performance depuis des années”, seront implémentées dans les différents dérivés au fur et à mesure que leurs managers les ont testés et vérifiés qu’ils n’interfèrent pas avec leurs propres changements, mais ils finiront par venir -a Chrome l’a déjà fait – dans tous les cas. Dans Microsoft Edge 87, certains sont incorporés.

Microsoft Edge 87

La vérité, cependant, est que Microsoft Edge 87 est une mise à jour qui reçoit principalement des correctifs de sécurité, récupère l’une des fonctions de l’ancien Microsoft Edge et le reste, l’essentiel se limite pour le moment aux environnements professionnels. Mais il y en a un peu pour tout le monde.

La nouveauté la plus frappante de Microsoft Edge 87 est le retour du fonction d’achat, celui qui a envoyé des alertes pour les coupons et les offres pendant que l’utilisateur navigue sur les sites d’achat. Eh bien, voilà encore une fois pour quiconque est intéressé et qui ne le fait pas, de le désactiver depuis les préférences du navigateur, car il est activé par défaut.

Les autres nouvelles fonctionnalités de Microsoft Edge 87 disponibles pour tous les utilisateurs incluent la prise en charge du clavier dans la fonction de mise en évidence de la visionneuse de documents PDF et la rotation des feuilles en mode d’impression lors de l’impression recto verso. Et un peu plus.

Dans environnements commerciaux vous pourrez profiter de bien d’autres changements, dont le plus important est le lancement automatique du navigateur lorsque Internet Explorer est utilisé sur des sites incompatibles. Un changement qui atteindra éventuellement tous les utilisateurs sur lequel vous pouvez développer les informations sur ce lien.

Bref, le développement de Microsoft Edge va de mieux en mieux, malgré le fait que cette version n’apporte pas de bonnes nouvelles