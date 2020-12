Hier, nous vous parlions de la façon de réduire les groupes d’onglets Chrome, une fonctionnalité ajoutée à celle du groupes d’onglets qui a récemment implémenté le navigateur de Google, vous voudrez peut-être savoir à ceux d’entre vous qui utilisent Microsoft Edge qu’il offrira également une telle fonctionnalité, ou du moins c’est ce qu’il semble.

On vous met en contexte, dans le cas où vous utilisez Microsoft Edge et ne prêtez pas trop attention aux actualités que reçoivent les autres navigateurs, lisez Chrome: les groupes d’onglets sont une fonction qui est officiellement arrivée dans Chrome il y a quelques mois, et que comme son nom l’indique, ils permettent de regrouper les onglets comme vous le souhaitez.

Comme cette fonction est maintenant dans Chrome, elle peut aider à fournir un peu d’ordre et rien d’autre, car elle se résume essentiellement à appliquer une couleur et – éventuellement – un nom permettant de distinguer les différents groupes d’onglets. Mais si la fonction de contraction y est ajoutée, elle gagne des entiers, car en plus économise beaucoup d’espace dans la barre d’onglets et même réduire la consommation du navigateur.

Au cas où vous ne savez pas de quoi nous parlons, dans le lien précédent, vous trouverez tout expliqué et dans l’animation suivante, vous pouvez voir les deux fonctions en action.

Aussi: Microsoft Edge aura également ses propres groupes d’onglets, dont le fonctionnement est exactement le même que dans Chrome. Principalement parce qu’il ne s’agit pas d’une fonctionnalité exclusive de Chrome, mais de Chromium, le projet open source sur lequel l’un et l’autre sont basés, ainsi que d’autres navigateurs web tels que Brave, Opera ou Vivaldi.

Les groupes d’onglets fonctionneront-ils également sur tous les autres navigateurs basés sur Chromium? Pas en principe, car ils implémentent leurs propres interfaces utilisateur avec leurs propres options. Cependant, dans le cas de Microsoft Edge, ils ont été très pragmatiques en ce sens et bien qu’ils incluent une multitude de fonctions développées pour votre navigateur, ils collent plus que tout à ceux que Chromium vient de l’usine.

En fait, les options pour activer les groupes d’onglets apparaissent dans les préférences cachées de Brave ou Vivaldi, mais il ne sert à rien de les activer. Dans le cas de Microsoft Edge oui, comme ils l’ont vérifié dans Techdows. Ça oui, ils ne sont actuellement disponibles que dans la version Canary du navigateur, nous devrons donc attendre qu’il soit défini pour que Microsoft les étende à la version stable.