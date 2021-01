Chaque jour, je suis plus clair que le passage d’Edge Legacy à Edge Chromium est l’une des meilleures mesures prises par Microsoft depuis de nombreuses années. Et heureusement (et je le pense très sincèrement, car j’en suis assez content), il semble que les chiffres confirment que rompre avec son propre moteur et embrasser Blink et Chromium a été un succès. Heureusement, l’époque de l’aviron contre les normes ouvertes est loin derrière. Je parle, bien sûr, de l’époque d’Internet Explorer, de Frontpage et de Silverlight.

Depuis que Microsoft a commencé la transition vers Edge Chromium, leurs contributions ont été considérables et leur stratégie dans la guerre des navigateurs est devenue ce à quoi vous vous attendez: partager le moteur et travailler pour se démarquer par ses fonctions et services. Hier, nous vous avons parlé d’une nouvelle avancée à cet égard, avec la synchronisation entre les appareils d’historique et les onglets ouverts, et c’est sûr que pendant 2021, nous en saurons plus.

Et je dis cela pour plusieurs raisons. Le premier, bien sûr, est ce que nous avons vu tout au long de 2020, et le second est que Microsoft recherche un ingénieur principal pour Edge Chromium, comme on peut le voir dans l’offre d’emploi qu’il a publiée sur son propre site internet. Une offre dans laquelle nous voyons des données très intéressantes et qui, bien qu’internes à Microsoft, sont fiables et, par conséquent, nous dit comment Edge Chromium fonctionne en termes de réception de la part des utilisateurs.

Et les données sont particulièrement bonnes, car dans ladite offre d’emploi, il est indiqué que Edge Chromium a déjà atteint 600 millions d’utilisateurs. C’est la partie du texte dans laquelle cette figure est indiquée:

«Microsoft Edge a déclaré il y a quelque temps qu’il améliorera le Web grâce à une plus grande collaboration avec l’open source, tandis qu’Edge promet de continuer à permettre aux clients d’en faire plus. Avec une disponibilité générale, Edge a déjà atteint 600 millions de clients et adopte une nouvelle approche de la navigation en plaçant l’utilisateur final au centre et en rencontrant l’utilisateur là où il se trouve, en livrant sur Windows 10, Windows, Mac et Android. . «

La collaboration avec des projets open source est plus qu’évidente, car comme je l’ai déjà mentionné, leurs contributions à Chromium ont été plus que considérables. Et en matière d’expérience utilisateur, ont mis de côté leurs propres développements et leur propre moteur Se concentrer sur les fonctions est un élément clé pour que vous continuiez à vous améliorer à cet égard.