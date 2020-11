Microsoft Edge a déjà une nouvelle version disponible sur le canal Dev sous le nombre de version 88.0.685.3, qui, comme toujours, s’accompagne de nouvelles corrections et dépannage, mais qui contient encore un certain nombre d’erreurs connues qu’il vaut mieux connaître.

Fonctionnalités ajoutées: Ajout de la prise en charge des nouveaux onglets pré-rendus sur Linux. Ajout de la prise en charge par Mac de la politique d’administration pour définir un format d’URL convivial. Amélioration de la fiabilité: correction d’un problème qui empêchait Edge d’ouvrir et d’afficher un message d’erreur concernant une mauvaise image ou un msedge.dll manquant. Correction d’un crash au démarrage lorsque la synchronisation des favoris est activée. Correction d’un problème où certains noms de profil de navigateur provoquaient le blocage d’Edge au lancement. Correction d’un problème où l’installation d’un site Web en tant qu’application, puis en cliquant sur le menu Edge … provoquait parfois un plantage. Correction d’un crash lors de l’utilisation d’Application Guard. Correction d’un crash lors de la fermeture du navigateur. Correction d’un problème où certains sites Web comme Outlook échouaient parfois à se charger et donnaient une erreur “quelque chose s’est mal passé”. Comportement modifié: correction d’un problème où l’invite de restauration des onglets après la sortie inattendue d’Edge ne fait rien si l’historique est configuré pour être supprimé lorsque le navigateur est fermé. Notez que cette solution désactive complètement la fenêtre pop-up. Correction d’un problème où la section Sécurité était manquante dans les paramètres. Correction d’un problème où le paramètre pour effacer les cookies à la fermeture du navigateur ignore parfois les exceptions et efface les cookies inattendus. Correction d’un problème où les données censées être effacées lorsque le navigateur est fermé ne le sont parfois pas. Correction d’un problème où certains PDF affichaient initialement en noir ou blanc lorsqu’ils étaient ouverts. Correction d’un problème où les captures Web pouvaient parfois être fermées involontairement. Correction d’un problème où la copie de l’instantané Web plantait parfois. Correction d’un problème où le lancement d’une capture Web supprimait parfois le texte en surbrillance sur une page. Correction d’un problème où certaines parties d’une capture Web ne sont parfois pas inscriptibles. Correction d’un problème où les niveaux de zoom des pages Web entraînaient parfois également un zoom avant dans le menu Favoris.

Correction d’un problème où les pages Web ne zoomaient parfois pas aussi étroitement qu’elles le devraient. Correction d’un problème où la fenêtre contextuelle de sélection de certificat n’est parfois pas affichée dans l’onglet du mode IE. Problèmes connus: les utilisateurs de certaines extensions de blocage des publicités peuvent rencontrer des erreurs de lecture sur YouTube. Pour contourner ce problème, la désactivation temporaire de l’extension doit permettre à la lecture de continuer. Certains utilisateurs rencontrent toujours un problème où tous les onglets et extensions se bloquent immédiatement avec une erreur STATUS_INVALID_IMAGE_HASH. La cause la plus courante de cette erreur est un antivirus ou un logiciel de sécurité obsolète de fournisseurs tels que Symantec, et dans ces cas, la mise à jour du logiciel résoudra le problème. Les utilisateurs de Kaspersky Internet Suite qui ont installé l’extension associée peuvent parfois voir que des pages Web telles que Gmail ne se chargent pas. Cette erreur est due au fait que le logiciel principal de Kaspersky est obsolète et donc corrigé en s’assurant que la dernière version est installée. Certains utilisateurs voient les signets doubler après que nous ayons effectué quelques correctifs précédents dans ce domaine. Le moyen le plus courant de déclencher cela consiste à installer le canal stable d’Edge, puis à vous connecter avec un compte qui s’est déjà connecté à Edge auparavant. La résolution de ce problème devrait être plus facile maintenant que l’outil de déduplication est disponible. Cependant, ils ont également constaté une duplication lorsque le déduplicateur s’exécute sur plusieurs machines avant que l’une ou l’autre des machines n’ait la possibilité de synchroniser complètement ses modifications. Après une correction initiale récente, certains utilisateurs continuent de rencontrer des fenêtres Edge ils deviennent noirs. Ouvrir le gestionnaire de tâches du navigateur (le raccourci clavier est shift + esc) et tuer le processus GPU le corrige généralement. Notez que cela semble n’affecter que les utilisateurs disposant de certains matériels et est plus facilement déclenché en redimensionnant une fenêtre Edge. Pour les utilisateurs disposant de GPU discrets, la mise à jour des pilotes graphiques peut aider. Certains utilisateurs constatent un comportement de «vacillement» lors du défilement à l’aide des gestes du trackpad ou des écrans tactiles, où le défilement dans une dimension entraîne également un défilement subtil de la page dans l’autre. Notez que cela n’affecte que certains sites Web et semble être pire sur certains appareils. Ceci est très probablement lié au travail en cours pour ramener le décalage à la parité avec le comportement Edge Legacy, donc si ce comportement n’est pas souhaitable, vous pouvez le désactiver temporairement en désactivant l’indicateur de bord: // flags / # edge -expérimental-défilement. Il existe certains problèmes où les utilisateurs disposant de plusieurs périphériques de sortie audio n’obtiennent parfois aucun son d’Edge. Dans un cas, Edge est désactivé dans Windows Volume Mixer et le réactiver le corrige. Dans un autre, le redémarrage du navigateur le corrige.