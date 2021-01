Le développement de Microsoft Edge se poursuit de plus en plus fort et cela se voit, car ce n’est plus que Microsoft lui-même dit que son navigateur croît à un rythme infernal et qu’il a atteint 600 millions d’utilisateurs: les firmes d’analyse Web le corroborent, ou du moins ils l’ont fait quand le principal était encore debout. N’oubliez pas que Microsoft Edge est disponible pour Windows, Mac et Linux, en plus d’Android. Et ce sera bientôt aussi pour les nouveaux Mac avec Apple Silicon.

Plus précisément, la version de développement de Microsoft Edge (v89) a déjà implémenté la prise en charge des puces M1 d’Apple, des ARM maison et de l’avenir des processeurs tout-en-un pour la plupart des appareils de la marque, en l’absence de qui peut également offrir suffisamment de pouvoir pour diriger les équipes professionnelles, qui pour l’instant resteront chez Intel.

Ainsi, ce n’est qu’une question de temps avant que les utilisateurs Apple qui apprécient déjà ces ordinateurs ou qui les ont en tête, puissent y exécuter Microsoft Edge avec toutes les garanties de performances et de compatibilité.

Bien sûr, les utilisateurs qui souhaitent essayer Microsoft Edge sur leurs appareils M1 dès que possible peuvent le faire en installant les versions de développement de celui-ci, connues sous les noms de Canary et Dev. Ce n’est pas recommandé, étant donné que ce sont les versions les plus instables du navigateur – apparemment, il n’a pas encore atteint la version bêta – et elles peuvent causer plus de problèmes que d’avantages, mais la possibilité existe.

Les voies de déchargement sont les suivantes:

Une fois installé, vous pouvez vérifier qu’il s’agit bien de la version native de Microsoft Edge pour Apple M1 en accédant au moniteur d’activité, où il apparaîtra comme “Apple” dans la colonne “architecture”. Cela dit, cela vaut la peine d’attendre que la version stable soit prête, ce qui ne devrait pas prendre trop de temps à ce stade; ou au moins attendre qu’il atteigne la chaîne bêta.

Cette décision aidera-t-elle Microsoft Edge à prendre pied dans le nouvel écosystème matériel d’Apple? Peut-être. La question qui demeure, même si cela n’a rien à voir avec cela exactement, est de savoir si ces 600 millions d’utilisateurs incluent également des utilisateurs d’Android …

Cependant, il est à noter que Microsoft Edge pour M1 n’arrivera pas en principe avec toutes les fonctionnalités du navigateur, mais avec la plupart d’entre elles. Pour plus d’informations, cet article de Microsoft.