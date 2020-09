Ce fut le feuilleton technologique d’entreprise de l’été. Depuis que Donald Trump a exécuté sa menace de fermer TikTok aux États-Unis À moins que sa société mère chinoise ByteDance ne parvienne à une sorte d’accord de vente ou d’intervention avec un partenaire nord-américain, Microsoft a été introduit depuis le début comme la principale grande technologie intéressée par votre achat.

Maintenant, nous connaissons le résultat. TikTok et Microsoft ne sont pas parvenus à un accord. Oracle a été celui qui a gagné ce jeu, non pas en acquérant les opérations de TikTok aux États-Unis en tant que tel, mais en concluant un accord en tant que «partenaire de référence».

Microsoft a jeté les yeux sur TikTok – dans une opération qui aurait impliqué une somme incalculable – avec l’intention de reprendre ses plus de 100 millions d’utilisateurs sur le sol américain et, surtout, de planter un brochet sur un marché où il n’a jamais été aussi réussi. : l’un des réseaux sociaux les plus ludiques.

Derrière sa tentative se trouvait l’intérêt de faire de TikTok une passerelle vers le reste de vos produitsSoit du matériel, comme des logiciels, chez ce jeune public, mais aussi d’autres liés à l’intelligence artificielle, soit la collecte de données pour la création de leurs produits.

Cela n’a pas eu lieu.

Microsoft est entré dans les cinq dernières années, depuis l’arrivée de Satya Nadella au poste de PDG, dans un transformation ou plutôt une extension de ses principaux produits. Les solutions cloud et les programmes métiers tels que Teams, l’intelligence artificielle ou l’évolution de sa proposition matérielle ont été les piliers de ces changements, après des années au cours desquelles l’entreprise avait ajouté du son. des pannes comme Windows Phone ou l’acquisition de Nokia.

Le redressement de Microsoft après Bill Gates: des malheurs de Ballmer au succès de Nadella

Dans ce cadre de croissance, remarqué dans ses résultats, LinkedIn a également eu un poids très important, le réseau social «pour les professionnels» qu’il a acquis en 2016 pour 26 000 millions de dollars, son achat le plus cher à l’époque.

Cependant, la négociation infructueuse avec TikTok rappelle une fois de plus que Microsoft a déjà eu l’étrange tentative à tâtons de pénétrer le marché des médias sociaux avec une approche ludique, qui est également entré dans le cimetière de leurs échecs importants.

So.cl: Google+ de Microsoft

Personne ne s’en souvient sûrement, mais en 2011, avec le décollage de Facebook, Microsoft a tenté de lancer son propre réseau social. Son nom était So.cl (Social), et étonnamment, il est resté ouvert jusqu’en 2017, date à laquelle il a été définitivement fermé.

Le service a été lancé fin 2011 en tant que communauté sociale dont l’objectif était «la consommation collaborative, pas la communication». La consommation comprise en termes de contenu, c’est-à-dire dans So.cl, les utilisateurs peuvent créer des collections de photos et de vidéos qu’ils ont trouvées sur d’autres réseaux comme Facebook ou YouTube, en les rejoignant pour créer un ensemble qui est ce qui a été partagé dessus.

Initialement pour les étudiants, So.cl a été ouvert à tous les pays une fois qu’il a été lancé et a ensuite ajouté un support pour les appareils mobiles.

Lorsque la nouvelle du projet a été divulguée pour la première fois avant son lancement, beaucoup avaient supposé que Microsoft construisait un réseau social pour concurrencer directement Facebook, à un moment où Google a également essayé des produits comme Google+ ou encore plus éloignés. Google Buzz.

Si vous êtes curieux de savoir à quoi ressemblait So.cl, il a été présenté comme une sorte de collage d’images et de vidéos qui rappelle quelque peu Pinterest.

C’était l’interface de So.cl

De toute façon, So.cl n’a pas réussi et a continué à exister en dehors de la bulle sociale dominante, attirant peu d’attention à elle seule.

Yammer: le réseau social d’entreprise qui résiste comme il peut

Aux mêmes dates que la naissance de So.cl, Microsoft a également acquis Yammer en 2012. Développé en tant que réseau social interne pour les grandes entreprises, Yammer est aujourd’hui résilient et a connu une relance discrète plus tôt cette année.

Le système Yammer, accès freemium et inclus dans les abonnements Office 365, consiste à créer un environnement dans lequel les grandes organisations peuvent se connecter et parler du PDG à l’employé qui vient de rejoindre. Une sorte d’afterwork numérique où les enjeux commerciaux à long terme sont également organisés, mais pas de manière exécutive, mais comme une vision d’entreprise. Ou du moins, c’est ainsi que Microsoft veut le vendre.

Geindre

« Yammer est excellent pour ce que nous appelons des conversations à demi-vie plus longue, des choses qui ne sont pas gérées uniquement par un mécanisme de discussion. »a déclaré lors de la présentation de la relance de Yammer Murali Sitaram, son PDG. « Bien qu’une discussion ou une conversation au sein d’une équipe ne soit guère utile 24 heures plus tard, les conversations Yammer peuvent être utiles dans six mois à un an. »

Le doute évident est si un produit comme Yammer a du sens sous l’égide d’avoir également des produits comme LinkedIn ou Teams, une gamme très fine qui n’a jusqu’à présent que 8 millions de personnes utilisent ce produit.

Et le succès de LinkedIn

Où il n’y a aucun doute que Microsoft a frappé la clé du marché social avec LinkedIn. Acheté par Microsoft en décembre 2016 pour 26 000 millions de dollars, il compte aujourd’hui plus de 700 millions d’utilisateurs et leurs revenus ne cessent d’augmenter.

Les revenus de LinkedIn en 2019 ont atteint 6,8 milliards de dollars. Croissance massive par rapport aux 2,3 milliards de dollars de revenus de LinkedIn en 2017.