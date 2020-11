Quelle sera la prochaine acquisition japonaise de Xbox?

Microsoft survole le territoire japonais depuis un certain temps pour augmenter son marché dans le pays. Phil Spencer l’a clairement expliqué cet été, parlant de l’importance du pays pour leur stratégie, en fait, c’est quelque chose qu’ils doivent faire s’ils veulent gagner en popularité, surtout si nous voyons des études récentes sur le potentiel de vente de la PS5 par rapport à la Xbox Series X. Dessus? Il semble que oui, des rumeurs récentes parlent de l’achat imminent d’un studio japonais pour faire partie des Xbox Game Studios.

Microsoft teste les eaux des études japonaises

A été Jason Schreier, un journaliste connu pour ses contacts et ses publications récentes révélant l’autre côté de l’industrie, qui en a parlé. Grâce à Bloomberg, il a expliqué que Microsoft cherche à consolider son territoire au Japon avec l’acquisition d’une étude. Le cabinet a recherché des grandes et des petites entreprises, bien qu’aucun des deux n’ait voulu révéler le déroulement des négociations.

La différence de taille entre les deux est considérable

Les Redmonds veulent maintenir la stratégie qu’ils ont démontrée, par exemple, avec le récent achat de Zenimax et de l’ensemble de Bethesda. Grâce à cela, par exemple, ils ont déjà dans leurs rangs un Jeux de Tango qui a donné naissance à des jeux comme The Evil Within ou prépare Ghostwire tokyo sous la tutelle de Shinji Mikami, l’un des maîtres de Survival Horror.

Quel studio Xbox rejoindra ses rangs? Pour le moment, l’un des noms qui est apparu est Koei Tecmo. Qui sait, peut-être que la firme qui, entre autres, est à l’origine du lancement imminent de Hyrule Warriors: The Age of Cataclysm pour Switch, finira par faire partie des études chargées de nourrir les Xbox Series X et Series S.