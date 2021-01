Les simulateurs ont de plus en plus de succès, surtout lorsqu’ils se rapprochent de la réalité. Après tout, ils nous proposent de vivre de près de belles expériences que nous ne pourrions pas autrement. En fait, l’un des plus réussis a été Microsoft Flight Simulator, un travail qui nous permet de voyager et de parcourir le monde à une époque où ce n’est pas possible.

Microsoft Flight Simulator a été l’un des grands succès de 2020 cela ne cesse de grandir pour continuer à augmenter sa grande proposition. En fait, si certains joueurs se sont émerveillés des superbes vues qu’il présente, d’autres n’ont pas négligé le fait que les joueurs peuvent désormais profiter d’une nouvelle fonctionnalité unique qui va de pair avec la neige en temps réel.

Simulateur de vol | Microsoft

Bien que l’équipe à son époque ait parlé de certaines nouvelles qu’elle avait en main pour le match, la neige ne faisait pas partie de ces mentions, donc son arrivée a été pour le moins surprenante. Pour cette raison, comme on peut le voir dans la bande-annonce, les paysages qui se présentent grâce à la neige sont vraiment magnifiques et dont l’expérience ajoute une nouvelle dose de réalité à l’œuvre.

Microsoft Flight Simulator est disponible sur PC et sera ajouté au catalogue Xbox Series X et S ce même été 2021. Sans aucun doute, c’est une nouvelle expérience qui nous permet de voyager dans toutes sortes d’endroits à travers le monde pour observer des paysages, découvrir de nouveaux endroits ou tout simplement revenir sur des endroits que nous avons eu la chance de visiter précédemment .