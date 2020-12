Asobo Studio a indiqué avoir une expérience de la réalité mixte issue du travail avec des musées et des entreprises.

Un des jeux vidéo plus spectaculaire qui est sorti cette année est Microsoft Flight Simulator. Le simulateur aéronautique de Studio Asobo a été un grand succès pour le studio et pour Microsoft, et nous avons appris qu’il s’est vendu à plus d’un million d’exemplaires au cours de son premier mois sur le marché. Le prochain grand ajout à être introduit dans le jeu est celui qui est très demandé par la communauté: realité virtuel.

Prise en charge de la réalité virtuelle bientôt disponible sur Xbox Game Studios 22 décembre et ravira les joueurs. Désormais, Asobo Studio a partagé un nouveau journal de développement dans lequel ils parlent de la la mise en oeuvre de réalité virtuelle dans le titre. L’étude a indiqué qu’elle a une expérience préalable dans réalité mixte (qui est l’utilisation combinée de la réalité augmentée et virtuelle), grâce à un travail avec des musées et différentes entreprises.

L’étude a expliqué que Microsoft Flight Simulator aura des caractéristiques pour hiérarchiser et améliorer l’utilisation du processeur et des graphiques afin que les performances VR soient satisfaisant et bon. Asobo a réitéré son engagement pour que le jeu puisse être joué avec le plus de lunettes de réalité virtuelle disponibles sur le marché et ont travaillé dans cet esprit.

Les créateurs du titre ils l’ont rendu clair que, tout comme le jeu continue de s’améliorer avec des mises à jour constantes, la section de réalité virtuelle passer à heures supplémentaires. Cette semaine, nous avons appris des données curieuses sur le jeu, qui a dépassé les deux millions de joueurs, comme le fait que plus de 50 millions de vols ont déjà été effectués.

