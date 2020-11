Les principales lunettes seront compatibles, comme celles d’Oculus ou de Valve.

Lorsque Microsoft Flight Simulator est sorti, de nombreux joueurs sont restés impressionné pour la possibilité d’avoir le monde à votre disposition. La vérité est que voler dans le jeu de Studio Asobo C’est une expérience hautement recommandée, et maintenant elle peut l’être encore plus. Le jeu présentera prochainement l’une des fonctionnalités les plus demandées par les utilisateurs, réalité virtuelle.

Dans un récent “Q&A” mené par Twitch, le studio en charge du titre a annoncé que le jeu recevra un soutien pour la réalité virtuelle en décembre. En regardant rapidement la feuille de route, tout indique ce qui sera Mi-mois lorsque cette fonctionnalité très demandée atteindra le simulateur d’aviation, mais nous serons attentifs à toute nouvelle.

La réalité virtuelle sera accessible à tous principales marques de lunettes, y compris, par exemple, Oculus ou Valve. Outre le plaisir de pouvoir voler à la première personne, la réalité virtuelle du titre comprendra également les menus, offrant une expérience immersive à tout moment. Dans Jeux 3D Nous vous avons déjà dit qu’Asobo Studio était en phase de test VR, ce n’était donc qu’une question de temps avant son arrivée.

En plus de cet ajout, l’étude a également indiqué qu’elle introduirait le prochaine grande mise à jour cartographié en janvier et se concentrera sur le Royaume-Uni. Le jeu vidéo a été un succès complet pour Microsoft et il s’est vendu à un million d’exemplaires dans ses premières semaines. Si vous ne le connaissez toujours pas, mais que vous souhaitez en savoir plus sur ce simulateur, vous pouvez vous rappeler notre analyse.

