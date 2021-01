Asobo Studio déclare qu ‘”il existe d’autres options” pour le réaliser, faisant allusion à son éventuelle arrivée avec xCloud.

Les utilisateurs de PC ont déjà apprécié la simulation de haut vol offerte par Microsoft Flight Simulator. Et un an plus tard, les joueurs Xbox Series X et S pourront le faire, lorsque le jeu d’Asobo Studio débarquera sur les consoles de nouvelle génération cet été. Mais… qu’en est-il des utilisateurs de Xbox One? L’annonce de décembre a contourné les consoles de jeu la génération passée, mais cela ne signifie pas qu’il existe encore des doutes quant à l’arrivée ou non de Flight Simulator sur Xbox One dans le futur.

Dans une interview pour Eurogamer, le directeur éditorial du jeu Jorg Neumann a répondu à ce problème, qui n’exclut pas que Microsoft Flight Simulator puisse également atteindre Xbox One: “De toute évidence, la mémoire est importante. Certes, pour jouer avec les paramètres d’Ultra, vous avez besoin d’un excellent PC – et bien, cela signifie beaucoup, beaucoup plus de mémoire que sur une Xbox One. C’est donc tout un voyage, comme beaucoup d’autres choses. Finissons d’abord les versions Xbox Series X et S, puis nous regarderons au-delà. “

“Nous ne fermons jamais les portes, et il y a d’autres options, bien qu’il soit encore un peu tôt pour en parler. »Ou, autrement dit, l’étude n’exclut pas que le simulateur de vol arrivera également sur Xbox OneMais d’abord, ils vont se concentrer sur la finition des versions de la série Xbox en développement. Il est normal que quelqu’un pense qu’il peut être impossible d’amener Microsoft Flight Simulator sur la console de génération précédente, mais la chose la plus intéressante à propos des déclarations de Neumann est ce que vous mentionnez à la fin.

Ces “autres options”, qui semblent impliquer que Microsoft explorerait la possibilité d’amener le jeu sur votre ancienne console via xCloud, les fonctionnalités de jeu en nuage déjà intégré au Xbox Game Pass Ultimate pour Android. Certes, si ce portage était réalisé, ce serait la possibilité la plus viable de prendre son envol sur une Xbox One sans alourdir l’expérience. Nous vous rappelons que le simulateur Asobo a déjà dépassé les 2 millions de joueurs depuis sa première en août, et si vous ne l’avez pas encore essayé, voici notre analyse de Microsoft Flight Simulator.

