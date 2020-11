Le géant de Redmond a confirmé son intention commencer à forcer la mise à jour des PC Windows 10 1903, un mouvement qui, comme vous l’avez peut-être imaginé, a une explication, et c’est que cette version sera très prochainement sans support.

En raison du passage de Windows 10 à modèle de service, au détriment du modèle de produit traditionnel, les différentes versions de celui-ci cycles de support relativement courts (un an et demi dans sa variante standard), mais ceux-ci sont prolongés lorsque nous installons une nouvelle mise à jour semi-annuelle, ce qui rend la maintenance du support totalement gratuite et assez simple.

Pour revenir à Windows 10 version 1903, également connue sous le nom de mise à jour Windows 10 avril 2019, ce sera sans support à partir du mois prochainPar conséquent, les ordinateurs qui utilisent cette version commenceront à recevoir des mises à jour forcées qui élèveront, au moins, le système d’exploitation à la version suivante.

Le passage de Windows 10 1903 à Windows 10 1909 sera le “minimum obligatoire”

C’est le plan que Microsoft a en main. La société de Redmond va forcer la la mise à jour des équipements obsolètes, comme nous l’avons dit, mais vous le ferez avec beaucoup de soin. Comme beaucoup de nos lecteurs le savent, les mises à jour semestrielles apportent des nouvelles plus ou moins importantes, mais elles peuvent produire des erreurs qui finissent par rendre le système inutilisable. Nous l’avons vu hier, quand nous avons parlé de la captures d’écran bleues et boucle de redémarrage ce que Microsoft a récemment confirmé.

Pour éviter ces problèmes, le géant américain adoptera une stratégie très simple: vérifiera le degré de compatibilité avant de forcer la mise à jour de chaque ordinateur, afin que, au cas où votre PC ne serait pas prêt à mettre à jour vers Windows 10 2004 ou Windows 10 20H2, il se limitera à l’installation de la version 1909.

Si la version 1909 est installée, ne vous inquiétez pas, vous ne recevrez aucune mise à jour forcée, du moins pour le moment. Si vous ne mettez pas à jour cette version, en mai 2021, il y aura la fin du soutien pour cette, et votre PC finira par être mis à jour, au moins, vers Windows 10 2004. Ce cycle de mises à jour forcées se poursuivra au fil du temps, en raison, comme nous l’avons dit, de ce modèle de service que Microsoft a adopté avec Windows 10.

Actuellement, une partie importante des utilisateurs de ce système d’exploitation sont “épinglés” dans Windows 10 1903, un détail important et très intéressant qui, selon la source de la nouvelle, s’explique par des crashs supposés “mystérieux” que certains utilisateurs ont subis en essayant de mettre à jour vers des versions supérieures.

Je vous rappelle que ces cycles de mise à jour n’affectent que les versions Home et Pro de Windows 10, car les versions Enterprise et Education ont des cycles de support plus longs.