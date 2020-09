Microsoft lancera de nouveaux appareils Surface cet automne, notamment une version Surface Laptop moins chère, plus compacte et plus légère.

Le nouvel ordinateur portable est doté d’un écran de 12,5 pouces et devrait coûter entre 500 $ et 600 $.

L’appareil sera l’équivalent du Surface Go pour la gamme Surface Laptop. Microsoft devrait dévoiler d’autres appareils Surface en octobre.

Une série de fuites inattendues de la Xbox Series S a forcé Microsoft à admettre que la console est réelle et à confirmer son design et son prix sur Twitter. Une deuxième fuite importante de Microsoft vient de tomber, mais cette fois-ci, Microsoft ne confirmera probablement pas le nouveau produit aussi rapidement. Un rapport indique que la société travaille sur un Surface Laptop plus petit et moins cher qui pourrait arriver dans les magasins à temps pour la saison des vacances. Bien qu’elle ne soit pas aussi excitante que la Xbox, la Surface est toujours une gamme de produits populaire. Microsoft voudra certainement lancer prochainement de nouveaux produits, en particulier dans une année qui a été dominée par la pandémie massive de coronavirus qui a provoqué une crise économique.

Le nouveau Surface Laptop répondra parfaitement à cet environnement particulier. Il s’agit d’un appareil abordable qui pourrait répondre aux besoins des familles travaillant ou étudiant à domicile dans un avenir prévisible.

Selon Windows Central, le plus petit Surface Laptop comportera un écran de 12,5 pouces, ce qui le rendra encore plus léger et plus portable que les versions précédentes. Nom de code Sparti, le nouvel ordinateur portable à clapet Surface, comportera une puce Intel Core i5 de 10e génération, 4 Go de RAM et 64 Go de RAM pour le prix le moins cher. Le prix commencerait entre 500 $ et 600 $ pour la configuration de base, ce qui semble certainement attrayant.

Ces spécifications ne sont pas formidables, mais ce Surface Laptop bon marché serait toujours en mesure de naviguer sur le Web, d’exécuter des applications Office et de diffuser des vidéos. C’est peut-être précisément le type d’appareil Windows abordable que certaines familles pourraient rechercher cette année.

L’ordinateur portable présentera une qualité de construction similaire à celle des autres appareils Surface, note le rapport, suggérant que Microsoft n’a pas coupé les coins ronds sur ce front. Le plus petit ordinateur portable est léger et plus compact que certains de ses pairs.

Le rapport note que l’appareil Surface moins cher serait positionné comme un ordinateur portable Surface plus abordable, tout comme Surface Go est une version moins chère de Surface Pro. Si la fuite de prix est exacte, l’ordinateur portable abordable sera positionné entre le Surface Go à 399 $ et le Surface Pro à 749 $, offrant aux consommateurs qui souhaitent des PC Surface encore plus d’options. Encore une fois, l’appareil Sparti ne fera pas nécessairement tourner toutes les têtes, compte tenu de sa fiche technique plus modeste, mais 2020 n’est pas une année régulière. Les fabricants d’appareils cherchent à réduire les coûts, tandis que les acheteurs recherchent de bonnes affaires.

Le Surface 12,5 pouces ne sera pas le seul nouveau PC de Microsoft cette année. La société devrait dévoiler le Sparti et d’autres ordinateurs portables Surface à un moment donné en octobre, juste à temps pour la saison des vacances.

Chris Smith a commencé à écrire sur les gadgets comme passe-temps, et avant même de le savoir, il partageait son point de vue sur les technologies avec des lecteurs du monde entier. Chaque fois qu’il n’écrit pas sur les gadgets, il échoue lamentablement à s’en éloigner, bien qu’il essaie désespérément. Mais ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose.