Microsoft lancerait cet automne une nouvelle tablette / ordinateur portable Surface Pro X ARM aux côtés d’un Surface Laptop moins cher.

Le nouvel appareil ARM rivalisera avec le MacBook ARM d’Apple, qui devrait également être lancé cet automne.

La Surface Pro X 2 sera basée sur la plate-forme Snapdragon 8cx mise à niveau de Qualcomm pour Windows 10 et prendra en charge l’émulation d’applications 64 bits.

Les ordinateurs portables ARM feront fureur cet automne si l’on en croit les rumeurs. Apple devrait lancer un ordinateur portable 12 pouces alimenté par une variante de la puce A14 Bionic qu’il vient d’annoncer, après avoir confirmé plus tôt cette année le projet de transition de ses Mac d’Intel vers Apple Silicon. Apple n’est pas le premier fabricant d’ordinateurs portables à s’intéresser aux puces ARM pour ses appareils. Certains peuvent même dire que la fête est en retard de quelques années. Nous avons vu des appareils similaires fonctionner sur diverses plates-formes Qualcomm depuis quelques années maintenant, culminant avec la première surface ARM de Microsoft. Mais Apple est dans une position unique pour contrôler le matériel et les logiciels de ces MacBook ARM, ce qui devrait lui donner un avantage sur les machines Windows 10. Sans oublier que les Apple Silicon Mac exécuteront toutes les applications iPhone de manière native.

Microsoft serait prêt à lancer sa propre suite de Surface Pro X, un appareil qui a fait l’objet de critiques mitigées l’année dernière en raison du problème auquel j’avais fait allusion auparavant. L’expérience Windows 10 sur les appareils ARM n’est pas complète car la Surface Pro ne peut pas exécuter toutes les applications que vous prévoyez d’utiliser sur une machine Windows. Espérons que les choses s’amélioreront avec la version de deuxième génération de l’ordinateur portable, qui pourrait être lancée avant même que le MacBook ARM ne soit dévoilé.

La Surface Pro X 2 comportera une puce Microsoft SQ2 probablement basée sur la plate-forme Snapdragon 8cx Gen 2 annoncée par Qualcomm il y a quelques semaines, selon les sources de Windows Central.

La nouvelle Surface Pro X n’apportera pas de changement de conception significatif, note le rapport. Nous envisageons une actualisation relativement mineure, la mise à niveau la plus notable concernant les options de couleur. Le Pro X est censé obtenir une version platine, conformément à ce que Microsoft a fait avec le Surface Pro classique.

Les Type Covers, qui transforment la tablette Surface Pro X en ordinateur portable, seront également mis à jour avec des couleurs correspondantes. Le rapport indique que les coques Pro X de première génération ne conviendront pas au nouveau modèle car les appareils présentent des conceptions légèrement différentes.

Ce n’est pas la conception qui compte le plus, mais les performances globales de la Surface Pro X 2. Microsoft est plus confiant dans le nouveau processeur SQ2, qui offrira des performances améliorées par rapport à son prédécesseur. On ne sait pas ce que le SQ2 aura à offrir en plus du modèle de l’année dernière, et quels changements Microsoft apportera au Snapdragon 8cx Gen 2, cependant. Il sera sans aucun doute intéressant de voir comment le SQ2 se compare à la première puce Apple Silicon d’Apple pour Mac cet automne.

Windows Central taquine une mise à niveau passionnante pour la nouvelle tablette Surface Pro X 2, la prise en charge de l’émulation d’applications 64 bits. Cela résoudra le «problème d’application» de Windows 10 sur ARM. Certaines des critiques de Pro X ont critiqué l’incapacité de l’appareil à émuler des applications 64 bits, les utilisateurs étant bloqués avec des versions d’applications 32 bits, le cas échéant.

On ne sait pas si la tablette / ordinateur portable Surface Pro X 2 prendra en charge la connectivité 5G, mais la nouvelle plate-forme 8cx de Snapdragon est livrée avec une prise en charge 5G intégrée.

Microsoft devrait dévoiler le nouveau Surface Pro à un moment donné en octobre, aux côtés du Surface Laptop 12,5 pouces moins cher qui a fui il y a quelques semaines. On ne sait pas combien coûtera le nouveau modèle Pro X, mais l’original a commencé à 999 $.

