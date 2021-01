Il y a quelques heures à peine, les premières rumeurs sur la possible alliance secrète entre Microsoft et Duracell, avec laquelle l’entreprise de Redmont serait “Forcé” de conserver le format de batterie interchangeable de ses contrôleurs Xbox pour essayer d’encourager l’inclusion de ces batteries. Cependant, aussi fou que cela soit dès le premier instant, pouvoir utiliser n’importe quel type de piles AA parmi les centaines de marques disponibles, comme tout sur Internet, l’information s’est rapidement répandue et a fait sensation.

La rumeur est née de l’article publié dans Stealth Optional, dans lequel elle était citée Responsable marketing Duracell UK, Luke Anderson, qui a parlé d’un partenariat entre les deux sociétés comme un accord constant ou permanent: «L’accord actuel stipule que l’OEM fournit le produit batterie pour les consoles Xbox ainsi que la batterie pour les contrôleurs. Alors cet accord va durer un certain temps ça dure depuis un moment, et je pense que ça devrait durer plus longtemps«.

Cependant, ce représentant n’a pas mis un accent particulièrement profond sur la nature même de cet accord ou sur sa cohérence contractuelle réelle.

C’est pourquoi les propres déclarations de Microsoft n’ont pas tardé à venir, avec un déni pur et simple devant. Répondant par des déclarations à Eurogamer, la société a précisé que: «Nous offrons intentionnellement aux consommateurs des options dans leurs solutions de batterie pour nos manettes sans fil Xbox standard. Cela inclut l’utilisation de piles AA de toute marque, la batterie rechargeable Xbox, les solutions de charge de nos partenaires, ou un câble USB-C, qui peut alimenter le contrôleur lorsqu’il est connecté à la console ou au PC.

Sur la base de la formulation forte, il semble que Microsoft a mis fin à cette théorie une fois pour toutes. La société peut interagir avec Duracell dans le cadre de matériel promotionnel et inclure ses piles AA dans ses contrôleurs Xbox 360 et Xbox One, mais elle n’est certainement pas obligée de le faire. Et en fait, l’entreprise s’est toujours limitée à recommander l’utilisation de piles AA «de toute marque».