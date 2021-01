Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / Couverture / Instagram / Discord

Récemment, une série de rumeurs a émergé sur le réseau qui indiquait une alliance entre Microsoft et Duracell, dans laquelle Microsoft s’engagerait à maintenir le format de la batterie dans ses contrôleurs Xbox afin de maintenir ce format à jour. Ces rumeurs provenaient d’une interview que Luke Anderson, directeur marketing de Duracell au Royaume-Uni, avait eu avec le média Stealth Optional, où Anderson parlait d’un accord permanent entre les deux sociétés. “Il y a toujours eu une collaboration entre Duracell et Xbox, c’est un accord constant que nous avons”.

“L’accord actuel stipule que l’OEM fournit le produit de batterie pour les consoles Xbox et également la batterie pour les contrôleurs. Donc, cet accord va durer un certain temps, il dure depuis un certain temps, et je pense que cela devrait durer plus longtemps.”



Cependant, Anderson n’a pas approfondi la vraie nature de cet accord, de sorte que les réseaux étaient remplis de théories concernant cet accord, provoquant un émoi parmi les utilisateurs. Et est-ce que la question des batteries dans les commandes Xbox a toujours été une discussion permanente, de la Xbox 360 que la société a préféré les batteries aux batteries rechargeables, une décision qui suscite des opinions partagées parmi les utilisateurs quant à la meilleure option .

Mais face à l’agitation provoquée, Microsoft n’a pas tardé à faire une déclaration à ce sujet et à nier complètement un accord exclusif:

“Nous proposons intentionnellement aux consommateurs des options dans leurs solutions de batteries pour nos manettes sans fil Xbox standard. Cela inclut l’utilisation de toute marque de piles AA, de la batterie rechargeable Xbox, des solutions de chargement de nos partenaires ou d’un câble USB-C, qui peut alimenter le contrôleur lors de la connexion à la console ou au PC “

Cela signifie que Microsoft peut interagir avec Duracell pour du matériel promotionnel et même inclure des piles Duracell dans ses commandes pour consoles, mais en fin de compte, ils ne sont pas obligés de le faire, car comme ils le soulignent de la société “nous avons toujours recommandé des piles AA de toute marque”

